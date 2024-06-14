الإنتاج الحربي: دعم مجال التعليم الفني في مصر من خلال منشآتنا التعليمية

يتبع قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي عدد من المنشآت التعليمية التي تثري مجال التعليم الفني بمصر من خلال إعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، وهذه المنشآت التعليمية هي: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة).

ويتم تشجيع طلاب هذه المنشآت التعليمية التابعة على الانخراط في مختلف المسابقات العلمية والأنشطة الثقافية والفنية بما يصقل مهاراتهم وينمي شخصياتهم، وفي هذا الصدد شارك طلاب المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب في المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني تحت رعاية وزارتيّ التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي وكذا الملتقى الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي الذي نفذته وزارة الشباب والرياضة وخلال هذا الملتقى فاز أحد مشروعات التخرج لطلبة المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام بجائزة التميز، وقد شارك طلاب المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لقطاع التدريب في مسابقة "ملتقى العباقرة 2023 - شرق القاهرة" التي عُقدت خلال شهر ديسمبر 2023 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظرًا لتميزهم حصل عدد من طلاب المعهد على مراكز متقدمة في المسابقة.

طلاب مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية

حصل طلاب مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام على خمس مراكز من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في امتحان دبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (نظام ثلاث سنوات) عام 2023، حيث حصل خمسة من طلاب المدرسة على:

- المركز الثاني (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز الثالث (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز السادس مكرر (تخصص تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات).

- المركز التاسع (تخصص تكنولوجيا الميكانيكا).

- المركز العاشر مكرر (تخصص تكنولوجيا الميكانيكا).

تدريب مواطني الدول الإفريقية الشقيقة.. وتدريب العاملين المهنيين على مستوى الدولة ضمن مشروع "مهني 2030"

وتعاون قطاع التدريب التابع للوزارة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب مجموعة من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة ببرنامج الميكاترونكس وتطبيقاتها في الصناعة خلال شهر نوفمبر 2023 بمعامل المعهد الفني للصناعات المتطورة بقطاع التدريب بالسلام لعدد (16) متدرب من ثماني دول إفريقية حيث تهتم وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنظيم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة في المجالات الفنية المختلفة لتعزيز قدرات الكوادر الأفريقية لتتبوأ القارة مكانتها التي تستحقها بين قارات العالم بما تمتلكه من موارد طبيعية وكوادر بشرية.

وفي إطار التكامل مع مؤسسات القطاع العام والخاص بالاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بقطاع التدريب؛ تم التعاون مع وزارة العمل لتدريب العاملين المهنيين على مستوى الدولة ضمن مشروع مهني 2030 والذي يهدف إلى تأهيل مليون عامل مهني، وبالتعاون مع جمعيتيّ مستثمري العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر تم تدريب العاملين بالشركات الصناعية بمنطقتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر على البرامج التدريبية المتاحة بالقطاع إلى جانب إمداد الشركات الصناعية بكلا المنطقتين بالعمالة الفنية من خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب.

وفي إطار الجهود التي يقوم بها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التطوير المؤسسي فقد تم إجراء مراجعات شاملة لقطاع التدريب انتهت بتجديد شهادات الجودة ISO 45001/2018 وISO 14001/2018 بالإضافة إلى الإعداد لتجديد شهادة الجودة ISO 9007/2015 خلال شهريّ يناير وفبراير 2024.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. نشر عشرات الأبحاث في مجلات علمية مرموقة.. تخريج الدفعة الرابعة من الأكاديمية

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحًا تعليميًا وبحثيًا متميزًا فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال العام الماضي حققت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة إنجازات عدة، فقد حصلت الأكاديمية على شهادة الجودة واعتماد الأكاديمية كمؤسسة تعليمية واعتماد برامجها الثلاثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) التابعة لمجلس الوزراء لإستيفاء جميع معايير الإعتماد المؤسسي وصدور قرار بالإعتماد بجلسة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26/7/2023.

ومنذ 30 يونيو 2023 حتى الآن تم نشر عدد (43) بحث في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية.

وتم تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، عن العام الدراسي (2022/2023) بإجمالي عدد (167) مهندس ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء).

تشجيع طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

تم تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات لطلاب الأكاديمية حول عدد من الموضوعات مثل (ريادة الأعمال، صيانة الحاسب الآلي، الإسعافات الأولية، المهندسين الكيميائيين وتحديات صناعة الأسمنت، تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى الهندسة الكيميائية، الإطار القانونى لحقوق المرأة فى القوانين المصرية).

وقامت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بتنظيم أكثر من ملتقى للخريجين خلال شهر فبراير الماضي بحضور عدد من خريجي الأكاديمية، بهدف نقل خبرات وواقع سوق العمل من الخريجين إلى الطلاب، وتم خلال فعاليات هذه الملتقيات مناقشة أوجه عمل المهندس الكيميائي كمهندس إنتاج فى الصناعات المختلفة (بتروكيماويات - بترول - سيراميك - زجاج - مطاط - ورق - أدوية - معالجة المياه - وغيرها من الصناعات الكيميائية التى تمثل ٨٠% من إجمالى الصناعات) كما تم مناقشة المهارات المطلوب اكتسابها لخوض غمار سوق العمل بمجال الهندسة الكهربائية.

ونظمت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بشهر ديسمبر الماضي مسابقة "ملتقى العباقرة" لمعاهد منطقة شرق القاهرة بمشاركة عدد (11) معهد هندسي ومشاركة أكثر من (180) مشروع فى المجالات العلمية والهندسية المعلنة من قِبل إدارة النشاط العلمى بوزارة التعليم العالي، وتم تحديد المراكز الثلاث الأولى للمنطقة فى كل مجال من مجالات التسابق وعددها (33) مجال وإعلان النتيجة وتوزيع شهادات تقديرية على الطلاب الفائزين فى حفل ختام النشاط وتم تسليم درع وزارة التعليم العالي إلى الأكاديمية لحُسن تنظيم الملتقى، وقد فاز طلاب الأكاديمية بعدد (5) مراكز متقدمة فى الملتقى.

وشارك طلاب الأقسام الثلاثة بالأكاديمية فى المؤتمر العربي الأفريقي الدولي الأول الذي نظمته المدينة العربية للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي بشهر سبتمبر الماضي بعدد (11) من المشروعات العلمية، إلى جانب مشاركة طلاب الأكاديمية فى الموسم الثانى عشر من مهرجان "إبداع" والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في شهر فبراير الماضي بعدد (5) مشروعات علمية فى مجال الابتكارات العلمية، وكذا مشاركة طلاب الأكاديمية فى الملتقي القمى لنوادي العلوم التابع لوزارة التعليم العالي المنعقد بشهر مايو 2024 وحصولها على (3) مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ونجح طلاب الأكاديمية المشاركين في معسكر بلطيم (الفوج الثالث – صيف 2023) التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول في مسابقة "دوري المعلومات" على مستوى المعاهد المشاركة.

ولصقل مهارات طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تم تنظيم عدد من الزيارات لعدة جهات للتدريب العملي فيها؛ حيث تم تنظيم زيارة علمية إلى شركة القاهرة لتكرير البترول لطلاب قسم الهندسة الكيميائية، وتنظيم زيارة علمية لطلاب قسم الهندسة الكيميائية إلى معهد بحوث البترول المصري بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، كما تم تنظيم زيارة علمية لطلاب قسميّ الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى المركز القومى للبحوث بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وتم تشجيع طلاب الأكاديمية على الانخراط في العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الفنية والتي أحرز خلالها الطلاب مراكز متقدمة.

وبالنسبة إلى ملف إنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ فقد تم إحالة الملف لمجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية بإسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا" فى اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، وستكون الجامعة إضافة جديدة لخطة الدولة للإرتقاء بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها.

المركز الطبي التخصصي.. خدمة طبية لائقة.. توريد أجهزة طبية متطورة.. وتطوير الشبكة الإلكترونية بالمركز

في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة سواء من العاملين أو أهالي المنطقة المحيطة بالمستشفى؛ فقد تم خلال الفترة من 30/6/2023 حتى تاريخه توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة وهي:

- جهاز ليزر ماركة HIRO.

- جهاز رسم مخ.

- جهاز رسم عضلات.

- جهاز موجات فوق صوتية.

- جهاز متابعة الجنين.

- جهاز قياس ضغط الأذن.

- جهاز أشعة C-ARM.

- أجهزة أسنان.

- عدد (2) جهاز تنفس صناعي.

- عدد (5) مونيتور ماركة فيلبس.

- جهاز تخدير ماركة Avence.

- جهاز دياثربي.

وتم تطوير الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمركز مع الحرص على معايير الجودة والأمان العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال وذلك للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين البيانات الطبية الخاصة بالمرضى المترددين على المركز وطبقًا لرؤية الدولة 2030 في التحول الرقمي.

وتعكس هذه الإنجازات والنجاحات التي تمت على مدار عام كامل الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للصناعات العسكرية بالإضافة إلى كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير للخارج، ولا تزال مساعي أبناء وزارة الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين وموظفين مستمرة للقيام بدورها الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.