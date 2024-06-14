الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

هنَّأ حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة: "يشرفنا أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والمباركة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجين من الله عز وجل أن يجعله عيدًا يملؤه الخير والبركات على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

txt

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية بحلول عيد الأضحى

txt

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

وأضاف: "نسأل الله أن يعيده عليكم وبلادنا العزيزة باليمن والبركات، وأن يسدد على طريق الحق خطاكم، ونؤكد حرصنا، تحت قيادتكم الحكيمة، على العمل الجاد والمثابر لتحقيق أهدافنا الوطنية، ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا في خدمة بلادنا العزيزة".

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة إلى كلٍ من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والجهات المعنية بهذه المناسبة الطيبة.

حزب المصريين الأحرار الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك مصر

مواد متعلقة

إيرادات أفلام عيد الأضحى تقترب من 10 ملايين جنيه فى سهرة الخميس

"الغرف التجارية": غرفة عمليات لمتابعة الأسواق طوال أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر والأردن لتهدئة الوضع فى غزة

محافظ بنى سويف يناقش مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انتشار على الطرق وشرطة نسائية.. "الداخلية" مستعدة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة