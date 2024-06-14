"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى

هنَّأ حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص برقية التهنئة: "يشرفنا أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة والمباركة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجين من الله عز وجل أن يجعله عيدًا يملؤه الخير والبركات على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأضاف: "نسأل الله أن يعيده عليكم وبلادنا العزيزة باليمن والبركات، وأن يسدد على طريق الحق خطاكم، ونؤكد حرصنا، تحت قيادتكم الحكيمة، على العمل الجاد والمثابر لتحقيق أهدافنا الوطنية، ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا في خدمة بلادنا العزيزة".

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة إلى كلٍ من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والجهات المعنية بهذه المناسبة الطيبة.