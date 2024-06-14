شواطئ مطروح جاهزة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن جميع الشواطئ العامة جاهزة لاستقبال المواطنين وزوار المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تضم المدينة 15 شاطئًا عامًا، بالإضافة إلى المزارات السياحية "مزار كليوباترا السياحي، عجيبة، شاطئ الغرام، متحف روميل".

وأضاف، خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه قبل بدء الموسم تم تجهيز الشواطئ ودورات المياه ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة المؤدية إلى الشواطئ ودهان بلدورات الأرصفة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة على طول كورنيش مدينة مرسى مطروح حفاظًا على الشكل الحضاري.

وأوضح أنه تم وضع العلامات التوجيهية في عددٍ من الشواطئ العامة، ولوحات أخرى تضم تعليمات السباحة وبيانات مديري الشواطئ للتواصل في حال وجود شكاوى لحلها على الفور، بالإضافة إلى وضع لوحات توجيهية في المزارات لعدم السباحة، حرصًا على سلامة المواطنين وزوار المحافظة.

استعدادات مطروح لعيد الأضحى وموسم الصيف

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على الشواطئ العامة ومتابعة حالة النظافة، ومدى التزام أصحاب التراخيص بالتسعيرة الموحدة للشمسية و4 كراسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على حسن التعامل مع المواطنين وزوار المحافظة.

واختتم حديثه لافتًا إلى أن مدينة مرسى مطروح تشهد إقبالًا من المصطافين منذ بدء موسم الصيف السياحي، خاصة رحلات اليوم الواحد، حيث يبلغ سعر الشمسية و4 كراسي 150 جنيها.

وكان قد وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.