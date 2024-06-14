تسليم 11 وحدة سكنية لأبناء دور رعاية الأيتام بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تسليم 11 وحدة سكنية لعددٍ من خرّيجي دور الرعاية الاجتماعية كاملة التشطيب مزودة بكافة الأثاثات اللازمة والأجهزة الكهربائية، وذلك ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي لأبناء دور الرعاية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسط أجواء من الفرحة تم تسليم الوحدات لمستحقيها بنواحي منوف وجارٍ الانتهاء من تجهيز عدد من الوحدات الأخرى ببركة السبع يتم تسليمها قريبًا.

وأكد محافظ المنوفية تقديره الكامل لجهود وزارة التضامن الاجتماعي والسعي المستمر لتحسين حياة أبنائنا وبناتنا الأيتام من النواحي النفسية والاجتماعية، مؤكدًا حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار التكليفات المستمرة والاهتمام الواسع من القيادة السياسية لدعم ملف أبناء مصر في دور الرعاية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118؛ وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.