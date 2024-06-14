الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزهم شيكابالا.. غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا الليلة

شيكابالا
شيكابالا

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من غيابات مؤثرة في مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لمسابقة دوري نايل والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ويفتقد الزمالك جهود 13 لاعبًا لأسباب مختلفة ويغيب شيكابالا لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من إصابة بالعضلة الأمامية، وأحمد فتوح الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وسيف الدين الجزيري الذي يخضع للتأهيل من إصابة بالعضلة الخلفية مع منتخب بلاده، ومصطفى الزناري المصاب في العضلة الخلفية، ومحمد عاطف الذي يعاني من إصابة في الركبة، كما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد حمدي للإصابة بالرباط الصليبي.

وبعيدًا عن الإصابات يغيب البنيني سامسون أكينيولا والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد لتأخر عودتهم للقاهرة بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم، فيما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية.

تأثير سلبي لغياب فتوح والجزيري

الغيابات الزملكاوية بعضها مؤثر خاصة أحمد فتوح وسيف الجزيري لأن الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا لا يملك بديلًا في مركزي الظهير الأيسر ورأس الحربة.

ولا يملك جوزيه جوميز سوى الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد فتوح مع إشراك محمد شحاتة كظهير أيمن في ظل استبعاد فكرة الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراتي سموحة وفيوتشر وتسبب في هدفين كلفا الزمالك خسارة خمس نقاط في سباق القمة.

وفي مركز رأس الحربة لا يوجد سوى ناصر منسي وهناك فارق في المستوى بينه وبين سيف الجزيري، ما قد يضطرجوزيه جوميز للعب بدون مهاجم صريح والدفع باللاعب يوسف أوباما كلاعب رابع في الخط الهجومي مع أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي وناصر ماهر.

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اختار 21 لاعبًا في قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا الليلة هم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وأحمد رفاعي وسيد عبدالله نيمار ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وزياد كمال وسيف جعفر وناصر ماهر وعبدالله السعيد وإبراهيم نداي وأحمد عبدالرحيم إيشو ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وناصر منسي ويوسف أوباما.

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