الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واعظ بالأزهر يكشف عن الأعمال المستحبة فى يوم عرفة

يوم عرفة
يوم عرفة

كشف الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة وفضل صيام هذا اليوم، مؤكدًا أن لهذه الأيام فضلًا عظيمًا للغاية، بل هي من أعظم الأيام وأحبها إلى الله، العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الجمعة، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن أعظم هذه الأيام العشرة هو يوم عرفة، فهو من أفضل الأيام عند الله تعالى، وأعظمها وأحبها وعندما يقسم ربنا بشيء فهو يقسم بعظيم لا بهين أو قليل، وسبحانه أقسم بيوم عرفة، متشهدًا بقوله تعالى: "والفجر * وليال عشر * والشفع والوتر"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثمَّ لم يرجع من ذلك بشيء".

أوضح، أن يوم عرفة تكرر ذكره في آيات القرآن الكريم، تاليًا آيات من سورة البروج، في قوله تعالى: "وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ. وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ. وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ"، فاليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، أما "المشهود" فهو يوم عرفة، وكونه سبحانه يقسم في قرآنه بيوم فهو بلا شك يوم عظيم.

يوم عرفة الأعمال المستحبة العشر الأوائل ذي الحجة صباح الخير يا مصر القناة الأولى عرفه

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