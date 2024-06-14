خطة من 17 لجنة والوزير يطمئن.. "السياحة" تستعد لتصعيد الحجاج إلى عرفات

تبدأ شركات السياحة، عصر اليوم الجمعة، تصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات لآداء الركن الأعظم من الحج غدا السبت، مع اتخاذها كل الإجراءات والتجهيزات اللازمة، لسهولة تصعيد الحجاج ونفرتهم نهاية يوم غد إلى مشعر مزدلفة، قبل أن يتوجهوا إلى صعيد منى.

وقسمت بعثة الحج السياحي أعضائها من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة إلى 17 لجنة فرعية لتوزيعها على مخيمات الحجاج بمنى وعرفات بكافة مستويات الحج السياحي الثلاث "البري والاقتصادي والخمس نجوم"، والتواجد بين الحجاج على مدار الساعة لمتابعة أحوالهم والتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم.

غرفة عمليات لمتابعة تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة

أيضا، هناك غرفة عمليات رئيسية برئاسة وإشراف سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي، تعلم على إدارة ومراقبة عمل كل اللجان على مدار الساعة.

وفتحت بعثة السياحة خطوط اتصال مباشر طوال اليومين الماضيين مع جميع المطوفين السعوديين وشركات نقل الحجاج للاطمئنان على كافة التجهيزات اللازمة لتسهيل تصعيد الحجاج ونفرتهم وكذلك إقامتهم بمنى وعرفات

وأكدت رئيس البعثة وضع خطة محكمة ومدروسة لتصعيد الحجاج بالتنسيق مع الشركات السعودية، تهدف تلك الخطة للبعد عن الزحام خلال التصعيد وخلق مسارات بديلة فورا عند التعرض للزحام، ويتم ذلك من خلال وجود سائقين متمرسين بالاتوبيسات وادلاء سعوديين يعلمون الطرق بصورة كبيرة.

أضافت أنها طلبت من أعضاء اللجان الفرعية للبعثة المنتشرين بمخيمات منى وعرفات أن يكونوا على تواصل مستمر مع مشرفي شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج والتدخل لحل أية مشاكل تواجههم، مؤكدة أن هناك تنسيق كبير ومتواصل بين البعثات الثلاث للحج المصري "القرعة والسياحة والتضامن" لخدمة جميع الحجاج المصريين والعمل على راحتهم.

وزير السياحة يطمئن على راح الحجاج

لفتت إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، على تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن على أحوال الحجاج، وتلقت صباح اليوم اتصالًا هاتفيا منه اطمئن خلاله على أحوال الحجاج وخطة تصعيدهم، وكلف البعثة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج، كما طلب تقديم تقرير على مدار الساعة حوّل أوضاعهم.

‏ ومن جهته، أكد ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، تشكيل لجان مشتركة لاستلام المخيمات في كل من منى وعرفات، ووضع خطة طوارئ بين الجانبين للتدخل والحل الفوري للمشاكل سعيا لنجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر.

أضاف أنه جرى التواصل مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بكافة المستويات خاصة الحج البري والاقتصادي لمناقشة كافة تفاصيل التصعيد والنفرة والخدمات بالمخيمات.