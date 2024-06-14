الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

المرصد الأورومتوسطى: وثقنا 33 شهادة جديدة بشأن تعذيب الأسرى بسجون الاحتلال

الأسرى
الأسرى

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إنهم وثقوا 33 شهادة جديدة بشأن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

أضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم وثقوا وفاة معتقل واحد على الأقل تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

 

إصدار مذكرات توقيف بحق القيادة العسكرية الإسرائيلية

أشار إلى أن إسرائيل تمنع اللجنة المعنية بالتحقيق في الجرائم بالأراضي المحتلة من ممارسة مهامها.

وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق القيادة العسكرية الإسرائيلية.

تابع: "ندعو لتشكيل لجنة متخصصة في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

تعذيب المعتقلين الفلسطينيين مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط وثقنا 33 شهادة جديدة سجون الاحتلال

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