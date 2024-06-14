لجنة لمتابعة وتيسير صلاة العيد فى الغربية

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية الشيخ خالد خضر على تشكيل لجنة متابعة لرصد أي معوقات وحلها على الفور، وحددت كذلك موضوع خطبة صلاة عيد الأضحى.

تجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن وقرى محافظة الغربية

أكد خضر أنه جارٍ حاليًا الاستعداد لتجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن وقرى محافظة الغربية، مضيفًا أن جميع الساحات والمساجد جاهزة لاستقبال الصلاة فى وقتها.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شكل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أيمن علي عبده أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور محمد نصار، مدير عام المساجد، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام المتابعة الداخلية والحوكمة، والدكتور محمد الشحات أبوستيت، مدير عام المكتب الإعلامي، وذلك لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

استعدادات الأوقاف لصلاة عيد الأضحى

وقررت وزارة الأوقاف تشكيل كل مديرية لجنة بها برئاسة مدير المديرية أو القائم بعمله، وعلى أن يبدأ عمل اللجان من غد الأربعاء السادس من ذي الحجة 1445هــ الموافق 12 يونيه 2024م حتى الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك 1445هـ،

وأكدت أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.