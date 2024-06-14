الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساقفة كنائس الدقهلية يهنئون المحافظ والقيادات بعيد الأضحى

الأنبا صليب، أسقف
الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس

قدم  الأنبا صليب،  أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بالدقهلية، والأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، يرافقهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، التهنئة، أمس الأول، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة الدقهلية.

وزار نيافتهما والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والمستشار العسكري، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

ويحرص أساقفة ومطارنة الإيبارشيات بالكنائس المصرية على تقديم التهنئة بعيد الأضحي المبارك، وذلك لمسئولي المحافظات المختلفة.

ويستعد كل المصريون لأداء صلاة العيد، وذلك مع شروق شمس الأحد المقبل 16 من يونيو، بآلاف الساحات والمساجد الكبرى بمستوى محافظات الجمهورية، ويزداد التساؤل لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بجميع المحافظات.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024:

تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من يونيو الجاري إلى يوم الخميس الموافق 20 من ذات الشهر إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر للعاملين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى 2024 لتقضيته مع الأهل والأحباب.

ويحيي المسلون عيد الأضحى ذكرى إبراهيم عليه السلام، والذي كان على وشك التضحية بابنه إسماعيل تنفيذًا لأمر ربه، لكن الله استبدله بكبش، وكان ذلك بمثابة اختبار لتحديد مدى استعداد إبراهيم والتزامه بأمر الله.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد المجلس على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شهر ذي الحجة

كانت قد أعلنت  دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

ذو الحجة، الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم القمري الإسلامي، هي فترة مليئة بالأهمية الروحية والجذور التاريخية الغنية، بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يمثل فترة الحج المقدسة التي يقوم فيها الملايين بالحج سنويًا إلى مكة، ويتبعها الاحتفال بعيد الأضحى.

الانبا صليب أسقف ميت غم والأنبا أكسيوس اسقف المنصورة بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة الدقهلية

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