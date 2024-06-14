الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ صحة عامة يقدم نصائح مهمة للحجاج المصريين

الحجاج
الحجاج

قدّم الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، نصائح مهمة للحجاج أثناء أداء مناسك الحج، مؤكدا أهمية دور الحملات الطبية والتوعوية التي تقوم بها الدولة المصرية في موسم الحج.

وقال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة المصرية تقوم بحملات توعوية بين الحجاح، وهناك اهتمام طبي وصحي وتنظيمي كبير، كما أن دور الفرد مهم للغاية، إذ إن الحج يشهد أكبر تجمع في التاريخ البشري بواقع 2.5 مليون شخص يوميا، لذا من المهم جدا الدور الوقائي للحملات الطبية لمنع انتقال الأمراض بين الحجاج.

وأضاف: "كان لي الشرف فى المساهمة والإشراف على الحج من المدينة المنورة، وكنت أساهم في منظومة متكاملة بداية من اختيار الحاج وحصوله على التوعية الصحية، كما توجد أسورة طبية ومراكز صحية لمتابعة حالة المرضى".

وتابع: "الحج المبرور هو الحج دون رفث ولا فسوق، وأتمنى أن يتحمل الأخوة في مكة بعضهم البعض، فالحج مشقة مستعذبة، وعلى الحاج أن يعلم أن الرحلة مباركة فيها مشقة وأن يتحملها نفسيا، وعدم الزحام لتقبيل الحجر الأسود مثلا حتى لا تحدث الإصابات والوفيات".

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