عبد العظيم فهمي: "سيرة القاهرة" تعنى بنشر جوانب توثيق المدينة وتاريخها

سيرة القاهرة، عنوان أحدث سلاسل دار المعارف، وهي سلسلة غير دورية تعني بنشر بعض جوانب التوثيق والتعريف بالقاهرة وتاريخها وسيرتها وآثارها ومعالمها، ثقافتها وحضارتها.

وحول طبيعة السلسلة وفكرتها، أهدافها وما يطمح القائمين عليها تحقيقه وغيرها من المحاور، كان لـ “الدستور”، هذا اللقاء مع مشرف عام السلسلة الباحث الشاب عبد العظيم فهمي، الباحث في تراث المدينة، ومؤسس مبادرة سيرة القاهرة.

كيف ومتى بدأت فكرة سلسلة سيرة القاهرة؟

بعد السنة الأولى من تأسيس مبادرة سيرة القاهرة، كانت لدي رغبة كبيرة أن تكون مبادرة فعّالة وتعمل فى اتجاهات مختلفة وتطويع كافة الأدوات المطلوبة لصالح التوعية بالمدينة وزيادة الحس المديني لدى أهلها من جانب، ولدى الأجيال الناشئة واليافعين من جهة أخري.

لذلك كان التفكير فى النشر كواحدة من الآليات الهامة والجاذبة، ناقشنا كثيرًا فكرة النشر من خلال عدة كتب تتحدث عن القاهرة، وبالفعل كان لنا دور بارز فى إصدار كتاب القاهرة مؤرخة في جزئين من تحرير دكتور نزار الصياد ومشاركة 21 باحث من الكبار والشباب، ثم جاءت الفرصة مع دار المعارف العريقة من خلال الكاتب الصحفي إيهاب الملاح لكي تكون لنا سلسلة باسم سيرة القاهرة تحت إشرافي.

هل جهزتم أولى أعداد السلسلة؟

الفترة الحالية نقوم بتجهيز كتابين عن القاهرة لإثنين من الكتاب الباحثين القاهريين، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنهما، وهناك مشاريع أخري لعدد من الكتب نتناقش فيها قبل عرضها.

ما أبرز الموضوعات المدرجة على لائحة سلسلة سيرة القاهرة؟

سيتم تناول تاريخ وآثار وتراث المدينة وثقافتها عبر العصور، من خلال كتابة شيقة متضمنة المعلومات بشكل بحثي، ولكن الصياغة ستكون فى قالب جاذب للقارئ حتى نتغلب على فكرة الجمود فى الكتابة البحثية أو الأكاديمية.

ما الجديد الذي تقدمه السلسلة؟

أظن أن الجديد هو كيفية تناول الموضوعات والزوايا، وإبراز بعض الأسرار الخاصة بالمدينة التي لم يتم تناولها بشكل كاف، الجديد أيضًا هو المحاولة لكسر الكتابة التاريخية التقليدية،

أما عن هيئة تحرير سلسلة سيرة القاهرة، المشرف العام على النشر فى دار المعارف، إيهاب الملاح، والمشرف على سلسلة سيرة القاهرة، عبد العظيم فهمي.

ما هي أهداف سلسلة سيرة القاهرة؟

أن تكون كتب السلسلة فى كل بيت مصري، وأن تُساعد اليافعين على التعرف على مدينتهم وتاريخها العريق، هدف آخر هو محاولة بث روح الانتماء فيهم ــ اليافعة ــ وخلق ارتباط بينهم وبين القاهرة من خلال المعرفة بكنوزها وتاريخها.

ما الذي تقدمه السلسلة مغاير عن الكتابات التي تناولت تاريخ القاهرة؟

نسعى فى تناول زوايا مختلفة والحديث عنها، مثل إبراز بعض الجوانب الخفية فى تاريخ المدينة والحديث عن تراثها الشعبي وعدم الاكتفاء بالكتابة عن الآخرين أو الشهيرة والوقائع المعروفة.