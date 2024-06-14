الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبي: نسعى للضغط على إسرائيل وحماس لقبول المقترح الأمريكي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إننا نسعى عبر القنوات الدبلوماسية للضغط على إسرائيل وحماس لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة.

تصويت أوروبي لصالح وقف إطلاق النار بغزة

وأضاف ميجيل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول أوروبا بمجلس الأمن صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من انقسام الدول الأعضاء.

ونوه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بأن الصراعات على مستوى العالم وصلت إلى ذروتها بسبب غياب آلية تنفيذ القرارات لدى مجلس الأمن، حيث أننا ندعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة.

حماس إسرائيل القنوات الدبلوماسية المقترح الامريكي غزة وقف إطلاق النار بغزة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل

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