الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "دفاع الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

هنَّأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

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وقال اللواء طارق نصير: "إذ نستقبل هذه الأيام المباركة والشعب المصري متلاحم ومترابط بفضل جهودكم المخلصة والتي زادتهم عزيمة وإصرار على استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تبني ولا تهدم تجمع ولا تفرق وتحقق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".

ودعا اللواء طارق نصير المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يوفقه في استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.

حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري عيد الأضحى المبارك

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