"الإنتاج الحربي": إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء والرد على 100% من الشكاوى

شاركت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة، من خلال تجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المستشفى كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة.

يضم المستشفى الميداني خيمتا استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و4 عنابر مرضى يضم كل عنبر (5) آسرة بإجمالي (20) سريرا، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب ووحدة توليد كهرباء و(12) جهاز تكييف، ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات، في إطار جهودها لتعميق نسبة التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل، ويتميز المستشفى الميداني بسرعة إقامته وفكه ونقله من مكان لآخر.

إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء

في فبراير 2024 جرى توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر يوميا مياه صالحة للشرب، ويأتي إنتاج هذا الجهاز في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير والأختبار ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70%، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز داخل الشركة (مصنع 360 الحربى) تحت إشراف الفريق الفنى من شركة ميزوها اليابانية، وتم تجربة واختبار الجهاز وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، حيث يهدف التعاون بين الجانبين إلى إقامة وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.

قطاع الميادين المركزية.. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية

تتبع وزارة الإنتاج الحربي عدد من القطاعات الحكومية والتي حققت إنجازات متعددة على مدار العام الماضي.

ومن هذه القطاعات "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ"، والذي كان من أهم الإنجازات التي حققها خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة.

-الموازنة بإجمالي مبلغ (9،090) مليون جنيه مصرى

وتم تنفيذ مشروعات الموازنة الإستثمارية بإجمالي مبلغ (9،090) مليون جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة مبلغ (23،322) مليون جنيه.

وتم تنفيذ برامج تدريبية ضمن الخطة التدريبية للإنتاج الحربى لرفع كفاءة العاملين بالقطاع حيث تم تنفيذ (23) برنامجا تدريبيا لـ(31) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع.

رفع كفاءة الموارد البشرية التي تمثل عصب العملية الإنتاجية بوزارة الإنتاج الحربي

على مدار عامٍ كامل مضى، حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (252) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين (88) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.

وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بدورات تدريبية مختلفة.

تقديم خدمات متميزة للعاملين من ذوي الهمم على مدار العام

كما اتخذت العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم، ومن هذه الإجراءات توفير أماكن انتظار مخصصة لسياراتهم قريبة من موقع العمل، وتخصيص أماكن صعود وهبوط مخصصة لتحركاتهم وتوفير كراسي متحركة، والعمل على تحقيق المساواة بين العاملين من ذوي الهمم وجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، ويتم الحرص على إشراك العاملين ذوي الهمم في مختلف المؤتمرات والاحتفالات والدورات التدريبية التي تتم داخل وخارج الإنتاج الحربي لبناء وتنمية قدراتهم، ويتم التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بقطاع الإنتاج الحربي من ذوي الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات.

الرد على جميع الشكاوى الواردة للوزارة

من جهة أخرى، تم الرد على (762) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، وقد جاء ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة ومعالجتها.