داليتش: مودريتش ليس راضيًا عن دقائقه القليلة فى ريال مدريد

أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، اليوم الجمعة، أن لاعبه لوكا مودريتش ليس سعيدًا بقلة دقائق اللعب في ناديه ريال مدريد الإسباني.

مودريتش لم يحظ بكمية كافية من اللعب في الموسم الماضي، مما أثار التساؤلات حول مستقبله مع الفريق، ولكنه وافق في النهاية على تجديد عقده، في انتظار الإعلان الرسمي.

داليتش صرّح لوسائل إعلام كرواتية قائلًا: "على حد علمي، لوكا ليس سعيدًا بلعبه لفترات قصيرة.. إنه يريد المشاركة قدر الإمكان".

وأضاف: "مودريتش لا يحب هذه الوضعية في ريال مدريد، ولكن هكذا تسير الأمور في نادٍ كبير مثل ريال مدريد".

وأوضح داليتش أنه يتوقع الكثير من مودريتش في كأس أمم أوروبا، وأنه يعتبره جاهزًا للمنافسة.

وخلال الموسم الماضي مع ريال مدريد، خاض مودريتش 46 مباراة، ولعب أساسيًا في 23 منها، وسجّل هدفين وصنع 7 آخرين.

يستعد مودريتش مع منتخب كرواتيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، حيث يتواجدون في المجموعة الثانية “مجموعة الموت” رفقة إسبانيا، إيطاليا وألبانيا.