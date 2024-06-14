الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط الالتحاق بمدرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺒﺪر.. فيديو

مدارس ابدأ
مدارس ابدأ

تفتح مدرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ المتخصصة في ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء الاصطناعي ﺑﺒﺪر باب الالتحاق بها أمام الطلاب سواء من البنين والبنات وإليكم.

شروط تقديم مدسة ابدأ الوطنية 

أولا: التقديم متاح للبنين والبنات من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس.

ثانيا: مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية لا يقل عن 240 درجة.

ثالثا: السن لا يزيد عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

استمارة تقديم مدرسة ابدأ الوطنية

يمكن تقديم مدرسة ابدأ الوطنية عبر رابط المدرسة من هنا 

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شروط تقديم مدرسة ابدأ الوطنية
 

يذكر أن مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية قد قامت بفتح باب التقديم عن وظائف متاحة بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ببدر ودمياط مطلع الشهر الجاري بشروط محددة وهي كالآتي:

* ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2024.

* يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

* يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.

* يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.

* فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية

مدرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ شروط التقديم وظائف القاهرة الجيزة القليوبية الشرقية السويس

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