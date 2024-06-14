الأنبا مارتيريوس يهدي كتاب "ملامح من الحضارة القبطية" لمكتبة الكونجرس

أهدى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد كتابه "ملامح من الحضارة القبطية" لمكتبة الكونجرس.

وزار نيافته مقر المكتبة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكان في استقباله الدكتور مهند الصالح رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمكتبة، حيث اصطحبه في جولة داخل أروقتها وزار متحف الكتاب المقدس، الذي يحوي برديات الكتاب المقدس من العهد القديم والجديد مكتوبة بالقبطية واليونانية، يرجع تاريخها إلى عام 150 ميلادية.

رافق نيافته أثناء الزيارة، الأب القمص غبريال حبيب وأسرته، والفنانة الأمريكية إيفيلين إيفري وزوجها وفيق رافائيل.

صوم الرسل 2024

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الرسل 2024، في 24 يونيو 2024، ويعد صوم الرسل هو الصوم الذي يعقب الخماسين المقدسة، ويعد أول صومًا عقب صوم الكبير 2024.



ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة صوم الرسل، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداسًا خلال فترة الصوم 2024.

ويستمر صوم الرسل حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة المجيد، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

ويسبق يوم بدء صوم الرسل، عيد العنصرة 2024، والذي تحتفل به الكنائس المصرية الأحد 23 يونيو 2024، بإقامة صلوات السجدة.