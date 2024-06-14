التشكيل المتوقع لألمانيا واسكتلندا في مباراة افتتاح يورو 2024

يقص منتخبا ألمانيا واسكتلندا، شريط انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عندما يلتقيا مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام على الأراضي الألمانية خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وستنطلق المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الألماني والأسكتلندي، في تمام العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا.

وتبحث ألمانيا عن بداية قوية للبطولة في مستهل رحلتها نحو البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

ويأمل المنتخب الألماني، في حصد لقب النسخة الحالية من أمم أوروبا، من تجاوز خيبة الأمل التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، بعد فشله في تخطى دور المجموعات في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، إلى جانب خروجه المبكر من يورو 2020، من دور الـ 16.

وعلى الجانب الأخر، يأمل منتخب اسكتلندا في تقديم مسيرة طيبة في الظهور الرابع له في كأس الأمم الأوروبية، بعد أن شارك من قبل في ثلاث نسخ سابقة، أعوام 1992، 1996، 2020.

ويسعى المنتخب الأسكتلندي، في النسخة الحالية لتجاوز دور المجموعات، بعد أن فشل في عبور هذا الدور في المشاركات الثلاثة السابقة.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

من المتوقع أن يقود كاي هافريتز، هجوم المنتخب الألماني، في مباراة الليلة، إلى جانب القائد ألكاي جوندوجان، وفلوريان فريتز وجمال موسيالا.

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني في مباراة اسكتلندا على النحو التالي

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجير، ماكسيميليان ميتلشتيت

خط الوسط: توني كروس، روبرت أندريش

خط الوسط الهجومي: ألكاي جوندوجان، فلوريان فريتز، جمال موسيالا

خط الهجوم: كاي هافريتز

التشكيل المتوقع لمنتخب أسكتلندا

حراسة المرمى: أنجوس جون

خط الدفاع: أنتوني رالستون، جاك هندري، سكوت ماكينا، كيران تيرني

خط الوسط: أندرو روبرتسون، سكوت ماكتوماني، بيللي جيلمور، جون ماكجين، كالوم ماكجريجور

خط الهجوم: شي أدامز