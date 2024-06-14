الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل المتوقع لألمانيا واسكتلندا في مباراة افتتاح يورو 2024

مباراة ألمانيا واسكتلندا
مباراة ألمانيا واسكتلندا

يقص منتخبا ألمانيا واسكتلندا، شريط انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عندما يلتقيا مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام على الأراضي الألمانية خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وستنطلق المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الألماني والأسكتلندي، في تمام العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا.

وتبحث ألمانيا عن بداية قوية للبطولة في مستهل رحلتها نحو البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

ويأمل المنتخب الألماني، في حصد لقب النسخة الحالية من أمم أوروبا، من تجاوز خيبة الأمل التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، بعد فشله في تخطى دور المجموعات في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، إلى جانب خروجه المبكر من يورو 2020، من دور الـ 16.

وعلى الجانب الأخر، يأمل منتخب اسكتلندا في تقديم مسيرة طيبة في الظهور الرابع له في كأس الأمم الأوروبية، بعد أن شارك من قبل في ثلاث نسخ سابقة، أعوام 1992، 1996، 2020.

ويسعى المنتخب الأسكتلندي، في النسخة الحالية لتجاوز دور المجموعات، بعد أن فشل في عبور هذا الدور في المشاركات الثلاثة السابقة.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

من المتوقع أن يقود كاي هافريتز، هجوم المنتخب الألماني، في مباراة الليلة، إلى جانب القائد ألكاي جوندوجان، وفلوريان فريتز وجمال موسيالا.

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني في مباراة اسكتلندا على النحو التالي

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجير، ماكسيميليان ميتلشتيت

خط الوسط: توني كروس، روبرت أندريش

خط الوسط الهجومي: ألكاي جوندوجان، فلوريان فريتز، جمال موسيالا

خط الهجوم: كاي هافريتز

التشكيل المتوقع لمنتخب أسكتلندا

حراسة المرمى: أنجوس جون

خط الدفاع: أنتوني رالستون، جاك هندري، سكوت ماكينا، كيران تيرني

خط الوسط: أندرو روبرتسون، سكوت ماكتوماني، بيللي جيلمور، جون ماكجين، كالوم ماكجريجور

خط الهجوم: شي أدامز

المانيا اسكتلندا كأس الأمم الأوروبية المنتخب الألماني التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا يورو 2024

مواد متعلقة

تنطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن الحفل الافتتاحي وتفاصيل وجوائز "يورو 2024"

الليلة.. ألمانيا واسكتلندا يقصان شريط افتتاح يورو 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر والأردن لتهدئة الوضع فى غزة

محافظ بنى سويف يناقش مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

هل انتقل إياد العسقلانى للأهلى؟ مصدر مقرب من اللاعب يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة