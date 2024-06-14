الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طرق تنظيف الممبار قبل عيد الأضحى

الممبار
الممبار

يعد الممبار من الأطباق الشهية التي تُحضر في العديد من الدول العربية، خصوصًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وللحصول على ممبار نظيف وجاهز للطهي، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية التي تضمن التخلص من الشوائب والرائحة غير المرغوبة، وفيما يلي بعض الطرق الفعالة لتنظيف الممبار:
 

التنظيف الأولي

إزالة الدهون الزائدة: في البداية، يجب إزالة الدهون الزائدة والأغشية الخارجية باستخدام سكين حاد.

شطف الممبار: يتم شطف الممبار جيدًا بالماء البارد لإزالة أي بقايا مبدئية.
 

التنظيف الداخلي

قلب الممبار: يجب قلب الممبار بحيث تكون الطبقة الداخلية للخارجية، وذلك يمكن القيام به عن طريق إدخال إصبع أو استخدام عصا صغيرة.

الفرك بالملح والدقيق: يتم رش كمية من الملح والدقيق على الممبار وفركه جيدًا من الداخل والخارج لإزالة أي شوائب أو روائح غير مستحبة.

النقع

نقع الممبار في محلول ملحي: يتم تحضير محلول من الماء والملح وعصير الليمون أو الخل الأبيض، ويترك الممبار منقوعًا فيه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

استخدام الخل والليمون: يمكن أيضًا استخدام مزيج من الخل الأبيض وعصير الليمون لنقع الممبار، حيث يساعد هذا المزيج على تطهير الممبار وإزالة الرائحة.

الغسل النهائي

الشطف بالماء الجاري: بعد النقع، يتم شطف الممبار جيدًا بالماء الجاري للتخلص من أي بقايا للملح أو الخل.

التأكد من النظافة: يجب التأكد من أن الماء الذي يخرج من الممبار يصبح شفافًا، مما يدل على نظافته التامة.
 

التجفيف

التجفيف بالهواء: بعد الغسل، يمكن تعليق الممبار ليجف في مكان بارد وجاف، أو يمكن استخدام مناديل ورقية لتجفيفه.

 

نصائح إضافية

التأكد من مصدر الممبار: يجب شراء الممبار من مصدر موثوق لضمان جودته ونظافته المبدئية.

الطهي بعد التنظيف مباشرة: من الأفضل طهي الممبار بعد تنظيفه مباشرة لضمان أفضل طعم وجودة.

استخدام الأدوات المناسبة: استخدام أدوات نظيفة ومناسبة أثناء عملية التنظيف لتجنب أي تلوث.

بتطبيق هذه الخطوات، يمكن الحصول على ممبار نظيف وجاهز للطهي، مما يضمن تحضير وجبة لذيذة وآمنة لأفراد العائلة خلال عيد الأضحى المبارك.

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