الكشف الطبى بالمجان على 1072 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول أبرز نتائج القافلة الطبية التى عقدتها إدارة القوافل بالمديرية على مدار يومى الأربعاء والخميس، بقرية خزان عاشور بمركز كفرسعد، ضمن خطة شهر يونيو الجارى، والتى تشمل عددا من القرى، وتضمنت القافلة 11 عيادة تخصصية تشمل 9 تخصصات طبية.

علاوة على ذلك تضمنت القافلة وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1072 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة ٥ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، وأيضًا إجراء 155 تحليلا بمعمل الدم، و27 تحليلا بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 17 حالة بالأشعة و20 حالة بالسونار، وفحص 140 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 10 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 100 مواطن.



اختتام فعاليات حملة "حقك تنظمى"

في سياق آخر، اختتمت فعاليات حملة "حقك تنظمي" بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق التى لا تتوافر بها عيادات ثابتة لتنظيم الأسرة.

من جهته، أوضح الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى"، التى استمرت على مدار عشرة أيام خلال الأسبوعين الماضيين على مرحلتين، شملتا جميع الإدارات الصحية بمحافظة دمياط- قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ8085 من محافظهة دمياط، من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة، إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.