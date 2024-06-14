الإنتاج الحربى: دور حيوى فى توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية والدولية، حيث تسهم هذه المنتجات في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

معارض لمنتجات الأسرة للعاملين بالوزارات

وشاركت شركات الإنتاج الحربي، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، بمعارض "أم العروسة" و"EGY HOME" و"WATEREX EXPO 2024" و"القاهرة الدولي السابع والخمسون" و"البيت ماركت" و"معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة" و"أجري بيزنس" و"معرض مصر للطاقة"، ونظمت وزارة الإنتاج الحربي معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الوزارات والجهات، مثل وزارة الموارد المائية والري وشركة بتروجت.

ومن أبرز المنتجات المدنية التي تم المشاركة بها في هذه المعارض: "المراوح الكهربائية بأنواعها المختلفة، أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الاستنالس ستيل، الأثاث الخشبي، الطفايات، الغسالات، التكييفات، البوتاجازات، السخانات، الثلاجات، الشفاطات، الأواني الألومنيوم، الفويل، لمبات الليد، ورنيش الأحذية، مياه الرادياتير، أجهزة الري المحوري، المسبوكات الدقيقة، طنابير الفرامل، شدادات الكهرباء، موفر المياه الذكي، مسبوكات النحاس، اللمبات الليد الموفرة، الأسلاك والكابلات، عينات هيكلية للديناميت الجيلاتيني والمفرقعات المستحلبة والأنفو والنيتروسليلوز، الصلب المدرع بأكثر من سُمك، بطاريات السيارات" وهي منتجات يتم إنتاجها بجودة عالية وأسعار منافسة.

مشروعات مصانع تدوير المخلفات

خلال الفترة من يونيو 2023 حتى يونيو 2024 تم الانتهاء من تنفيذ عدد (5) مشروعات بمجال تدوير المخلفات، حيث تم رفع كفاءة عدد (2) خط تدوير المخلفات "دفرة الجديد" بمحافظة الغربية، كما تم رفع كفاءة عدد (2) خط تدوير المخلفات "دفرة القديم" بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من ثلاثة مشروعات في محافظة جنوب سيناء، والمتمثلة في رفع كفاءة محطة فرز أولى بالمواقع (أبورديس، رأس سدر، نويبع).

افتتاح مركز لإدارة الأزمات

خلال شهر أبريل 2024، تم افتتاح مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية، وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030"، فقد تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها فورًا.

والمركز بمثابة نقلة وتطور استثنائي في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي، ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الاستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل، والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

ومن شأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة، سواء المادية أو البشرية.