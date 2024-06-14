انطلاق أولى ورش التصوير الفوتوغرافي لمسابقة "بلسوار" من شاطئ ستانلي بالإسكندرية

انطلقت اليوم أولى ورش التصوير الفوتوغرافي لمسابقة "بلسوار" من شاطئ ستانلي شرق الإسكندرية، بحضور لجنة التحكيم، وعدد كبير من المتسابقين.

وأوضحت اللجنة خلال الورشة المبادئ الأساسية للمسابقة، موضحة أن هدفها الأساسي وهو تصوير شواطئ الإسكندرية في محورين أساسين وهما:

محور الصور السياحية للشواطئ

وهي الصورة التي تعكس الشكل السياحي المميز لشواطئ الإسكندرية من متعة الترفيه والمصايف مع عراقة الأماكن وهوية المدينة المتميزة.

محور حياة الشواطئ

وهي الصورة التي تعكس حياة الناس على الشواطئ من حياة يومية، واستمتاع بالمصايف مما يعكس روح المدينة المميزة فى صور وذكريات وتفاصيل المصايف والشواطئ.

كما أوضحت اللجنة أن المشاركة مجانية ومتاحة لكل المصورين مع الالتزام بعدة شروط وهي كالتالي:

شروط المشاركة في المسابقة

- يجب أن تتمتع الصورة بالأصالة والإبداع الفنى.

- لا يشترط سنة إنتاج للعمل المصور.

- مسموح كافة أنواع المعالجة الفنية للعمل شرط ملكية المصور للصورة.

- غير مسموح تماما المشاركة بأعمال الـAI.

- متاح المشاركة بأفضل ثلاث صور لكل محور ( مجموع ٦ صور للمحورين ).

- متاح المشاركة لكل أنواع التصوير (لاندسكيب - طبيعة - حياة الناس - البورترية - الطبيعة الصامتة- المعماري - الشارع - الحياة اليومية) بما يتناسب ويحقق المطلوب فى المحاور.

- يكون الضلع الأكبر الأعمال 3800 بيكسل وريزليوشن 300 dpi.

- لا تحتوي الصورة على إمضاء أو علامة مائية أو لوجو.

- مسموح التصوير الموبايل أو الكاميرا.

كما تطرقت اللجنة لسبب تسمية المسابقة بـ "بلسوار"، وتم تدريب المتسابقين عمليًا والرد على كافة التساؤلات.

وتُقام مسابقة التصوير الفوتوغرافي للشواطئ" بلسوار" تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، ويتم تنظمها بالتعاون مع نادي عدسة وتحت إشراف لجنة متخصصة تضم: الفنان الدكتور خالد هنو، الفنان الدكتور علاء الباشا- الفنانة الدكتورة ولاء بلال.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية

مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالإسكندرية