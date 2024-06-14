الذكاء الاصطناعى يكشف: الأفيال لديها أسماء وتتواصل مع بعضها البعض مثل البشر

كشفت دراسة حديثة عن أن الذكاء الاصطناعي ساعد العلماء في معرفة أسرار سلوك الأفيال؛ حيث تم اكتشاف أنها تتواصل مع بعضها البعض عبر الأسماء مثل البشر تماما.

الباحثون استخدموا الذكاء الاصطناعى لتحليل 469 نداءً للأفيال الإفريقية البرية

ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Ecology and Evolution، استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل 469 نداءً للأفيال الإفريقية البرية لاكتشاف الاختلافات الدقيقة بين الدمدمة، وقد وجدوا "ملصقات صوتية فردية" تعرفت عليها الأفيال على الطرف المتلقي واستجابت لها لاحقًا عند إعادة تشغيل النداءات لها، ما يعني "أن الفيلة والبشر يتواصلون بطريقة مماثلة".

ولم يتمكن الباحثون من فك أسماء الأفيال الفردية أو تحديد ما إذا كانت الأفيال "تسمي أشياء أخرى تتفاعل معها، مثل الطعام والماء والأماكن"، وفقًا للبيان الصحفي الخاص بالدراسة، ونقله موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة.

تعلم الإنتاج الصوتى يمكن أن يساعدنا فى فهم كيفية نشوء اللغة نفسها بين الحيوانات

وقال مايكل باردو، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة ولاية كولورادو ومنظمة Save the Elephants، في بيان على منصة "إكس": إن تعلم الإنتاج الصوتي يعد شرطًا أساسيًا بالغ الأهمية للغة، لذلك يمكن أن يساعدنا في فهم كيفية نشوء اللغة نفسها بين الحيوانات".

وقال باردو: "الدلافين والببغاوات تنادي بعضها البعض بالاسم من خلال تقليد نداء التوقيع للمرسل إليه.. وعلى النقيض من ذلك، تشير بياناتنا إلى أن الأفيال لا تعتمد على تقليد نداءات المتلقي لمخاطبة بعضها البعض، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تعمل بها الأسماء البشرية".

نتائج الدراسة غيرت قواعد اللعبة

وقالت كيتلين أوكونيل رودويل، عالمة الأحياء الصوتية في كلية الطب بجامعة هارفارد، والتي لم تشارك في الدراسة: إن النتائج "غيرت قواعد اللعبة"، مضيفة: "في الآونة الأخيرة فقط، مع الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي، أصبح هذا النوع من التحليل ممكنًا الآن".

الحيوانات قد ترى العالم بشكل مختلف تمامًا عما يفعله البشر

وقال عالم بيئة الأفيال تشيس لادو، لشبكة "سي بي سي": إن التعلم الآلي "يوفر القدرة على فهم الطبيعة الديناميكية للتواصل بشكل أفضل بين الأفيال والحيوانات الأخرى".

وأضاف لادو، الذي لم يشارك في الدراسة أيضًا: "إن الحيوانات قد ترى العالم بشكل مختلف تمامًا عما يفعله البشر، ولذلك قد يكون من الصعب علينا أن نفهم ما هي القرائن الحسية المهمة للتواصل بين الحيوانات".

وقال "أكسيوس": "الآن يساعد الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار العلماء على دراسة أسرار سلوك الأفيال".