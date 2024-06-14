مع بداية يوم التروية.. "8 الصبح" يكشف أحوال الحجاج المصريين والخدمات المقدمة لهم

رصد برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، أحوال الحجاج المصريين والخدمات المقدمة لهم في مكة والمدينة.

البعثة المصرية بدأت إجراءاتها لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعثة المصرية بدأت إجراءاتها بشأن تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، لقضاء يوم التروية في عرفات، حتى تتمكن من التواجد لأداء الركن الأعظم غدًا.

متابعة دورية لبعثة وزارة التضامن التابعة لحج الجمعيات الأهلية

وأضاف عبدالموجود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن هناك خطة للتصعيد، وأيضًا متابعة دورية لبعثة وزارة التضامن التابعة لحج الجمعيات الأهلية.

وتابع: يوجد معنا 7795 حاجا، وهناك متابعة وتوجيهات من وزيرة التضامن، نيفين القباج، بشأن تقديم التيسيرات الكاملة لجميع الحجاج، ونبدأ اليوم عقب صلاة الجمعة تصعيد الحجاج حتى صلاة المغرب.