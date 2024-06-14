الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنصورة ضمن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر

علَّق الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على إدراج الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة، إضافة إلى 45 جامعة مصرية أخرى، إذ حصلت على المرتبة الأولى في تصنيف التايمز البريطاني في التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، وذلك طبقًا لتقرير التصنيف الذى تم الإعلان عنه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجامعة تقدمت 100 نقطة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، معتمدة على كيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ضوء خطة الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة.

وتابع: "عملنا في محاور مختلفة، من خلال خطة استراتيجية وضعتها جامعة المنصورة في المجالات كافة، مما أدى إلى ظهور الجامعة في تصنيف عالمي على غرار التايمز البريطاني وهو من أفضل التصنيفات".

وعن إمكانيات الجامعة، واصل: "أهداف التنمية المستدامة 17 هدفًا ويتم قياسه من خلال الأعمال أو الأنشطة أو الأبحاث العالمية، ونحن الجامعة الوحيدة على مستوى الجامعات المصرية التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وهذا الأمر دليل على أن الجامعة تقدم تعليمًا جيدًا ومتميزًا يتسق مع خطة الدولة المصرية، ولدينا 18 كلية في الجامعة منها 10 كليات حصلت على الاعتماد الأكاديمي، و90% من لوائح الكليات تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وبالتالي، فإننا نقدم للطالب تعليمًا يساعد الخريج على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا".

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