"الإنتاج الحربى" تستعرض ثمار 30 يونيو.. عام جديد من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسى

جاءت "30 يونيو" لتكون بمثابة ثورة بناء بتاريخ مصر، وعلى مدار (11) عامًا استطاعت الدولة المصرية تحقيق عدة إنجازات في مختلف القطاعات، ومن هذه القطاعات "الإنتاج الحربي"، وعلى الرغم من التحديات العالمية- التي لم تكن مصر بمنأى عنها- والتي تفاقمت خلال العام الماضي نتيجة لعدة ظروف اقتصادية وسياسية إلا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف بل تم تحقيق العديد من النجاحات.

على مدار عام وتحديدًا في الفترة من 30 يونيو 2023 حتى اليوم، استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني.

وجاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام انعكاسًا لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، والتي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وحرصت الوزارة خلال ذلك على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي مهم.

ومن خلال السطور التالية، نستعرض أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي التي تحققت خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية، وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلى واستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.

تنفيذ مشروعات حربية وتطوير خطوط الإنتاج

نجحت وزارة الإنتاج الحربي منذ 30 يونيو 2023 في الانتهاء من تنفيذ (9) مشروعات حربية وهي: إعادة تأهيل مسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) من خلال توريد وتركيب عدد (2) فرن حث 6 طن وتوريد وتركيب محطة رمال الفيوران، وتطوير خطوط إنتاج النيتروسليلوز بشركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى) من خلال توريد وتركيب عصارة نترنة جديدة للنيتروسليلوز.

ورفعت كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهايد ورفع كفاءة مصنع "الرزينات/ الراتنجات" بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وتم تطوير مصنعيّ التشكيل الحربي بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) عبر تأهيل مكبس 250 طن رأسي وتدبير مكبس هيدروليكي 1000 طن لكبس الحلقة ورفع كفاءة عدد (2) ماكينة خراطة تشرشل.

-تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب

وتم تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب في شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) برفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وتم تطوير خط إنتاج الكبسول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، حيث تم توريد وتركيب ماكينة غسيل الكبسول للخط.

-شركة أبوزعبل

وفي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة من خلال إضافة عدد (8) ماكينات CNC خمسة محاور و(2) ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وكذا ماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

المشاركة في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ”EDEX 2023”.

تعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 والذي أقيم اعتبارًا من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي عدد (٥٩) منتجا، فقد تم عرض (٥٣) منتجا منها بجناح الوزارة الداخلي و(6) منتجات بجناح الوزارة الخارجي.

من أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" وهو منتج عُرض لأول مرة داخل المعرض وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، وتبلغ السرعة القصوى لـ"رعد 200" (٤6) كم/ ساعة على الطرق، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ (26.3) حصان/طن بدون حمولة و(23) حصان/الطن بالحمولة، وتتسع لطاقم مكون من ثلاثة أفراد (سائق وفردين)، وهى قادرة على الصعود بميول رأسية تصل إلى (35) درجة وميول جانبية تصل إلى (25) درجة، ومن مميزاتها أنها مزودة بجنزير مما يساعدها على التحرك بكفاءة ومرونة فى المناطق الوعرة التى لا يمكن للعجلات المرور عليها، ونسبة التصنيع المحلى فى "رعد 200" تبلغ 65% تقريبًا، وتصميم كابينة الراجمة فريد لا مثيل له فى العالم، ويتم استخدامها آليًا من خلال التحكم في توجيه القاذف من الكابينة مما يوفر دقة عالية وزمن أقل من التوجيه التقليدى والراجمة مزودة بركائز هيدروليكية للحفاظ على التوازن أثناء الإطلاق.

كما تم خلال معرض "إيديكس 2023" عرض النسخة المطورة من المركبة المدرعــة "سينا 200"، وذلك بعد تحديثها بتركيب محرك جديد والذى يعمل بقدرة (360) حصان وتم أيضًا تعديل المحتوى الداخلى للمركبة والرشاش المتعدد المركب عليها، والذى تم تطويره مؤخرًا، و"سينا 200" هى ناقلة جند مدرعة متعددة المهام (مركبة قتال، إسعاف، منصة إطلاق صواريخ، هاون، إشارة، حرب إلكترونية، قيادة وسيطرة، ناقلة ذخيرة) بمحرك ديزل رباعى الأشواط، ومزودة بشباك حماية من المقذوفات أثناء العمليات بأقل وزن ممكن للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبة، وتبلغ سرعتها القصوى (45) كم/ ساعة على الأراضى غير الممهدة و(65) كم/ساعة عبر الأراضى الممهدة، وتتسع لطاقم يتكون من عدد (8) أفراد متضمنًا السائق والحكمدار، ونظام إخماد الحريق بها أتوماتيكى.

وترجع أهمية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX إلى كونه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الإفريقية الذي يجمع كل عامين العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، وبدأ تنظيم المعرض منذ عام 2018 بناءً على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.