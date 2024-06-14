إيرادات أفلام عيد الأضحى تقترب من 10 ملايين جنيه في سهرة الخميس

تنافست 3 أعمال سينمائية على صدارة ترتيب شباك التذاكر المصري، أمس الخميس، ليتصدرها فيلم ولاد رزق بإيراد يومي وصل الى 8 ملايين ونصف المليون في 24 ساعه فقط .

وحل فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد عادل امام في المركز الثاني بإيراد وصل الى مليون و200 الف جنيه فقط، وحل ثالثًا فيلم “اهل الكهف” للنجم خالد النبوي حيث حقق 304 آلاف جنيه فقط .

"ولاد رزق 3- القاضية"

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "اللعب مع العيال"

العمل يتناول قصة كوميدية وتدور حول شخص يعاني من أزمات عديدة ويقع في الكثير من المشاكل التي تؤثر على حياته ويسافر إلى إحدى المحافظات النائية للتدريس هناك، لكنه يقابل صعوبات أخرى تجمعه مع باسم سمرة الذي يصبح صديقه في العزلة التي يعيش فيها، وهناك يقابل فتاة أحلامه وتتبدل الأحداث بين الرومانسية والكوميدية.

الفيلم ُشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف ومنهم أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وآخرون، وقد انتهوا جميعًا من التصوير قبل حوالي شهر ودخل مخرجه شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج بشكل كامل، ليصبح منذ أسابيع قليلة جاهزًا للعرض الجماهيري.

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول "أهل الكهف" في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد وخالد النبوي ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه أيمن بهجت قمر وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، ريم مصطفى.