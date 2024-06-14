يوم التروية.. أفضل الأدعية في يوم الجمعة

مع بداية اليوم يشغل بال المسلمون في يوم التروية معرفة أفضل الأدعية في يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسيعد يوم التروية هو من الأيام المباركة التي ستسبق يوم عرفة، والذي سيبدأ فيه الحجاج مناسك الحج عقب أن أنهوا طواف القدوم، ويكون له عظيم الأجر والثواب.

يوم التروية.. أفضل الادعية في يوم الجمعة

وتنشلر “الدستور” في هذا التقرير أفضل الأدعية في يوم الجمعة في يوم التروية.

أدعية مستجابة في يوم التروية

«اللهم مع صباح التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، اللهم اجبرنا وارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا».

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا».

«اللهم أصبحنا لكَ حامدين شاكرين لا نعبدإلا إياك يا ربّ العرش العظيم، نسألك مع نفحات الخير القادمة من يوم التروية، أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن ترزقنا السّداد والتّوفيق إلى فعل الخير، واجتناب المُنكرات».

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير».

«اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد حبيبنا سيد الخلق».

«اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام».

دعاء اليوم الجمعة