بسبب القمامة ومياه الصرف.. "القاهرة الإخبارية": الأمراض تفتك بالنازحين فى منطقة المواصى

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفلسطينيين ينزحون من رفح وخان يونس باتجاه المناطق الغربية ومنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين، لا يمكنها استيعاب المزيد الذين ينزحون جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواصي منطقة زراعية وليست حضرية، ولا يمكنها تقديم الخدمات للنازحين.

النازحون يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية فى الصعوبة

وأكد أن النازحين يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة؛ لفقدانهم القدرة على تأمين قوتهم من ناحية، وفقدانهم المياه الصالحة للشرب من ناحية، وانتشار الأمراض لتكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي.

وأوضح أن منطقة المواصي انتشرت فيها أمراض خطيرة تفتك بالنازحين، بالإضافة للأمراض الموسمية، وهي أمراض جلدية، وفيروسية، مثل أمراض فيروس الكبد الوبائي.