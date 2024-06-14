الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب القمامة ومياه الصرف.. "القاهرة الإخبارية": الأمراض تفتك بالنازحين فى منطقة المواصى

النازحون
النازحون

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفلسطينيين ينزحون من رفح وخان يونس باتجاه المناطق الغربية ومنطقة المواصي، وهي منطقة مكتظة بالنازحين، لا يمكنها استيعاب المزيد الذين ينزحون جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواصي منطقة زراعية وليست حضرية، ولا يمكنها تقديم الخدمات للنازحين.

النازحون يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية فى الصعوبة

وأكد أن النازحين يعيشون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة؛ لفقدانهم القدرة على تأمين قوتهم من ناحية، وفقدانهم المياه الصالحة للشرب من ناحية، وانتشار الأمراض لتكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي.

وأوضح أن منطقة المواصي انتشرت فيها أمراض خطيرة تفتك بالنازحين، بالإضافة للأمراض الموسمية، وهي أمراض جلدية، وفيروسية، مثل أمراض فيروس الكبد الوبائي. 

 

"القاهرة الإخبارية": تساقط القذائف الإسرائيلية بشكل عشوائى على المنازل فى رفح الفلسطينية

النازحين القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية المواصي حضارية

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال فى خلة وردة بالأسلحة الصاروخية

إطلاق صاروخ باتجاه موقع السماقة الإسرائيلى بتلال كفر شوبا بلبنان

بـ6 صواريخ من لبنان.. "القاهرة الإخبارية": تضرر منزلين واندلاع حريق ضخم شمال إسرائيل

حزب الله يستهدف موقعى السماقة والرمثا بالأسلحة الصاروخية

المجر: الناتو يريد إنشاء قواعد عسكرية لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف

"القاهرة الإخبارية": تساقط القذائف الإسرائيلية بشكل عشوائى على المنازل فى رفح الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": إطلاق 10 صواريخ مختلفة الأنواع من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

حازم عمر لـ"الشاهد": الإخوان هددوا بالتظاهر لتعطيل مؤتمر تأسيس الشعب الجمهورى

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى

فى اتصال هاتفى.. وزيرة الهجرة تتواصل مع ذوى الشقيقين المتوفيين بالسعودية وتعرب عن تعازيها لهم

واشنطن وسول تحذران من توجه بوتين إلى بيونج يانج

قراءة في كتاب "نادي الخامسة صباحا" لـ روبن شارما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح