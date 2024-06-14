"الغرف التجارية": غرفة عمليات لمتابعة الأسواق طوال أيام عيد الأضحى

تستعد الغرف التجارية على مستوى المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتأكد من توافر جميع السلع الغذائية في جميع الأسواق بأسعار مناسبة وكذلك ضرورة التأكد من عدم ارتفاع الأسعار.

من جهته، قال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إنه تم عقد عدة لقاءات بالغرفة التجارية؛ للتأكد من تواجد جميع السلع الغذائية وكذلك تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة الأسواق خلال أيام العيد.

وأضاف أبو الوفا، لـ"الدستور"، أن محافظة سوهاج من المحافظات التي تحظى بتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من جميع المحافظات نتيجة ارتفاع المعروض وكذلك تعاون الغرفة مع النافذ لعرض اللحوم بأسعار مخفضة قبل حلول العيد.

ولفت إلى أن رؤساء الشعب النوعية بالغرفة مثل المخابز البلدية والمواد الغذائية، والخضر والفاكهة، والقصابين، والمجمدات تعهدت بتحقيق الوفرة بالأسواق، واستقرار الأسعار طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

استعدادات الغرف التجارية لعيد الأضحى

وفي السياق، كشف رئيس "تجارية دمياط"، محمد فايد، عن تشكيل لجان في المحافظة أيضًا لمراقبة السوق؛ تخوفًا من أي ارتفاعات يطرحها التجار بمناسبة العيد، مع تأكيده على توافر السلع الغذائية كافة بأسعار مناسبة للجميع.

وقال مجدي طه جاب الله، رئيس غرفة الفيوم التجارية، إنه عقد اجتماعًا بإدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة، تناول تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة أسواق المواد الغذائية والسلع الأساسية مدى توافرها ومستويات أسعارها علاوة على شوادر الغرفة وأسعار اللحوم الطازجة بها والأضاحى، طوال فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار طه جاب الله، إلى اهتمامه بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار اللحوم البلدية والمستوردة ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من اللحوم خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الغرفة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار السلع من الأرز والدقيق والسكر والمكرونة،والزيوت النباتية، والمسلى الصناعي، والبقوليات علاوة على تخفيض أسعار اللحوم البلدية بجميع أنواعها سواء بالمجمعات الاستهلاكية وشوادر الغرفة، والجمعيات التعاونية.