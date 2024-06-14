جامعة قناة السويس: تدريب طلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم لسوق العمل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن عقد دورات تدريبية لطلاب الفرقة الرابعة لجميع الكليات خلال شهري يوليو وأغسطس، يُنظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، وذلك لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا التدريب يُعد جزءًا من استراتيجية الجامعة لتأهيل طلابها لتلبية متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة ستكثف تدريباتها هذا العام لطلاب الفرقة الرابعة لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرص توظيفهم.

تأهيل الطلاب لسوق العمل

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أنه بناءً على توصيات المؤتمر الطلابي السادس بتدريب طلاب الفرقة الرابعة المشاركين في مؤتمر البحوث الطلابية خلال شهري يوليو وأغسطس للتأهيل لسوق العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني سيتم تنظيم هذا البرنامج التدريبى؛ لتحسين مهارات الطلاب وزيادة فرص توظيفهم بعد التخرج.

وسيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي مجالات متعددة تتناسب مع تخصصات الطلاب واحتياجات السوق الحالية.

من جهته أفاد الدكتور محمد عبدالجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، بأن المركز يسعى إلى الوصول لأكبر عدد من طلاب الجامعة لتأهيلهم من خلال التأثير الإيجابي الذي سيُحدثه التدريب على مهارات الطلاب.

وأردف مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع الدورات وورش العمل على صفحة المركز، وسيكون التسجيل مفتوحًا لجميع طلاب الفرقة الرابعة من خلال لينك تسجيل لكل دورة.