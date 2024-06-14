"ولاد رزق" يتفوق على "اللعب مع العيال".. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس

حقق فيلم "اللعب مع العيال"، بطولة الفنان محمد عادل إمام، إيرادات مرتفعة لكنها لم ترتقِ للقرب من فيلم "ولاد رزق" الذي تفوق عليه بشكل كامل بأكثر من 12 ضعفًا في غضون 48 ساعة فقط من عرض العمل بالسينما المصرية.

وبلغت إيرادات فيلم "اللعب مع العيال"، ليلة أمس الخميس، حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، مليونًا و100 ألف جنيه، مقابل 8.5 مليون جنيه حققها فيلم "ولاد رزق"، ليكون الإجمالي بينهما 1.5 مليون جنيه لـ"اللعب مع العيال"، و12 مليونًا و700 ألف جنيه لفيلم "ولاد رزق"، الأمر الذي يجعل المنافسة بينهما صعبة للغاية وذلك قبل انطلاق موسم الأعياد رسميًا.

ولاد رزق

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، وكريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار، وأسماء جلال، والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب مع العيال

الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم: أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وآخرون، وقد انتهوا جميعًا من التصوير قبل حوالي شهر ودخل مخرجه شريف عرفة في إنهاء أعمال المونتاج بشكل كامل، ليصبح منذ أسابيع قليلة جاهزًا للعرض الجماهيري.