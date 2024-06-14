"الإنتاج الحربى" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين بالشركات والوحدات حول "الأصول الاجتماعية المنسية"

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "إحياء الأصول الاجتماعية المنسية"، وذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان.

أهمية تربية النشء على القيم الحميدة

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وحاضر بالندوتين الدكتورة فاطمة أحمد إبراهيم الحاصلة على دكتوراه في قضايا المرأة العربية وماجستير إعداد قيادات المرأة العربية إقليميًا ودوليًا، والتي تحدثت عن أهمية تربية النشء على القيم الحميدة بما يسهم في تحقيق النمو الشامل لهم (اجتماعيًا- نفسيًا- جسديًا- عقليًا- دينيًا- أخلاقيًا) ومساعدتهم على التكيّف والتأقلم مع المجتمع، مشيرةً إلى أهمية التحلي بالسلوك القويم والقيم الحميدة لما لها من دور فاعل في حياة الأفراد وتعزيز شعورهم بالأمان، ومساهمتها في ازدهار المجتمع وتقوية الروابط بين أفراده وترسيخ دعائم التماسك الاجتماعي بها.

ولفتت إلى عدد من أهم القيم والأصول الاجتماعية التي ينبغي تحلي الكبار والنشء بها، مثل: (حُسن الإنصات، عدم نشر الأسرار، تجنب الغيبة، خفض الصوت عند الحديث، احترام المواعيد، المبادرة بالمساعدة، احترام خصوصية الآخرين)، مؤكدةً أن التغيير يبدأ من الداخل، لذلك لا بد أن يسعى الفرد لتغيير نفسه لكي يتغير العالم من حوله.

تنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعى الثقافى لهم

من جانبها، أشارت أمل عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، إلى أن تنظيم الندوتين يأتي من منطلق حرص الوزارة على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية- صحية- دينية) تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بالندوتين وتم الرد عليها.

جاء ذلك حسبما صرّح به محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، وفي ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتنظيم الندوات التثقيفية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.