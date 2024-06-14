الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

يحتفل النجم كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده الـ38 عامًا، الذي يحمل صفات برج الجوزاء وأبرزهم الثقة بالنفس وخفة الدم.

يعد كريم محمود عبد العزيز من ضمن النجوم الذين حققوا نجاحًا كبيرًا خلال مسيرته الفنية، واشتهر بالكوميديا بأعماله السينمائية والدرامية، وأستطاع أن ينال محبه الجماهير بسبب أدواره المختلفة والمميزة.

وتزامنًا مع عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، يرصد موقع “الدستور” في تقريره لعشاق الأبراج والفلك أبرز صفات رجل برج الجوزاء، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

يعرف عن برج الجوزاء بانه من ضمن الأبراج التي تثق بنفسها بشكل كبير، لدرجة أن معظم الناس تفتكر أنه متكبر، ويميل “الجوزاء” إلى التغيير والتجديد والتحدي المستمر في حياتهم، لذلك يبذلون الكثير من الجعد في العمل للحصول على النجاح او التقدير المطلوب.

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

يمتاز مولود برج الجوزاء بأنه شخصية قابلة للتعايش والتكيف  تحت أي ظروف حتي لو لم تكن مناسبة له، لكنه من الشخصيات المرنة التي يسهل التعامل معها بطريقة إيجابية، وبالرغم من تردده في بعض المشاكل والتحديات في حياته، إلا انه دائمًا يحصل على القرارات الصحيحة بعد بحث طويل.

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء

ومن ضمن عيوب يرج الجوزاء، “الشك” وعدم الثقة بالأخرين، وأيضًا تقلب المزاج حيث أن في بعض الأوقات تجده يشعر بالفرح والحزن في وقت واحد، وايضًا تجده يعبر عن سعادته لكن بداخله شعور عكس ما يقوله، وغالبًا يمل بعض اصدقاءه منه بسبب مزاجه المتقلب دائمًا.

في عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز.. الوجه الأخر من برج الجوزاء
كريم محمود برج الجوزاء صفات برج الجوزاء مولود برج الجوزاء رجل برج الجوزاء

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