أبرزها "السرب".. قائمة الأفلام المستمرة فى العرض من عيد الفطر لعيد الأضحى

انتعشت صناعة السينما المصرية بعدد مميز من الأعمال الفنية المعروضة في موسم عيد الأضحى المبارك، بمشاركة 4 أعمال تنوعت بين الأكشن والكوميدي والفانتازيا، مع أخرى ممتد عرضها منذ عيد الفطر.

وطرحت في الموسم السينمائي الجديد أعمالًا وهي "ولاد رزق، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف"، بالإضافة إلى هذه الأعمال هناك أخرى مستمر عرضها في نفس الموسم، هي "السرب، فاصل من اللحظات اللذيذة، شقو".

إيرادات أفلام عيد الفطر

وحققت الأفلام الثلاثة الأخيرة، إيرادات ضعيفة ليلة أمس الخميس بحسب بيان موزع السينما محمود الدفراوي، حيث حقق "السرب" لـ أحمد السقا 37 ألف جنيه، وحقق "فاصلًا من اللحظات اللذيذة" لـ هشام ماجد 28 ألف جنيه، فيما حقق "شقو" لـ عمرو يوسف 9 آلاف جنية فقط مع استمرار عرضها.

إيرادات أفلام عيد الأضحى

تنافست 3 أعمال سينمائية على صدارة ترتيب شباك التذاكر المصري، أمس الخميس، ليتصدرها فيلم "ولاد رزق" بإيراد يومي وصل إلى 8 ملايين ونصف المليون في 24 ساعة فقط .

وحل فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد عادل أمام في المركز الثاني بإيراد وصل إلى مليون و200 ألف جنيه فقط، وحل ثالثًا فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، حيث حقق 304 آلاف جنيه فقط .