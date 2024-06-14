الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها "السرب".. قائمة الأفلام المستمرة فى العرض من عيد الفطر لعيد الأضحى

السرب
السرب

انتعشت صناعة  السينما المصرية بعدد مميز من الأعمال الفنية المعروضة في موسم عيد الأضحى المبارك، بمشاركة 4 أعمال تنوعت بين الأكشن والكوميدي والفانتازيا، مع أخرى ممتد عرضها منذ عيد الفطر.

txt

صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

txt

عقب عيد الأضحى.. فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بثورة 30 يونيو فى الأوبرا

txt

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في السينما بجميع دور العرض

txt

أحمد عز: ألفاظ "ولاد رزق" طبيعية واتفقت عليها مع طارق العريان (خاص)

txt

بعد طرحه بـ24 ساعة.. كم بلغت إيرادات فيلم "أهل الكهف" ؟

txt

إيرادات ضعيفة لـ محمد عادل إمام بـ"اللعب مع العيال"

txt

"كونسير أوبرا ماسكوريد" مع أوركسترا القاهرة يتألقان في الأوبرا

txt

أوركسترا القاهرة تصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسينى فى دار الأوبرا

txt

بإيرادات تجاوزت 4 ملايين جنيه.. "ولاد رزق 3" يتصدر شباك التذاكر

txt

وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم

وطرحت في الموسم السينمائي الجديد أعمالًا وهي "ولاد رزق، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف"، بالإضافة إلى هذه الأعمال هناك أخرى مستمر عرضها في نفس الموسم، هي "السرب، فاصل من اللحظات اللذيذة، شقو".

 

إيرادات أفلام عيد الفطر 

وحققت الأفلام الثلاثة الأخيرة، إيرادات ضعيفة ليلة أمس الخميس بحسب بيان موزع السينما محمود الدفراوي، حيث حقق "السرب" لـ أحمد السقا 37 ألف جنيه، وحقق "فاصلًا من اللحظات اللذيذة" لـ هشام ماجد 28 ألف جنيه، فيما حقق "شقو" لـ عمرو يوسف 9 آلاف جنية فقط مع استمرار عرضها.

 

إيرادات أفلام عيد الأضحى

تنافست 3 أعمال سينمائية على صدارة ترتيب شباك التذاكر المصري، أمس الخميس، ليتصدرها فيلم "ولاد رزق" بإيراد يومي وصل إلى 8 ملايين ونصف المليون في 24 ساعة فقط .

وحل فيلم اللعب مع العيال للنجم محمد عادل أمام في المركز الثاني بإيراد وصل إلى مليون و200 ألف جنيه فقط، وحل ثالثًا فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي، حيث حقق 304 آلاف جنيه فقط .

الأكشن عيد الفطر الماضي ولاد رزق اللعب مع العيال عصابة الماكس هل الكهف السرب

مواد متعلقة

صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

عقب عيد الأضحى.. فعاليات فنية متنوعة للاحتفال بثورة 30 يونيو فى الأوبرا

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في السينما بجميع دور العرض

أحمد عز: ألفاظ "ولاد رزق" طبيعية واتفقت عليها مع طارق العريان (خاص)

بعد طرحه بـ24 ساعة.. كم بلغت إيرادات فيلم "أهل الكهف" ؟

إيرادات ضعيفة لـ محمد عادل إمام بـ"اللعب مع العيال"

"كونسير أوبرا ماسكوريد" مع أوركسترا القاهرة يتألقان في الأوبرا

أوركسترا القاهرة تصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسينى فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

هل انتقل إياد العسقلانى للأهلى؟ مصدر مقرب من اللاعب يكشف التفاصيل

إحالة قضية ابتزاز سيدة البحيرة إلى نيابة جنوب الصعيد

بعد تبكيره 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تدريب "الإنتاج الحربى".. تطوير قدرات يدفع لاستكمال مسيرة الإنجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة