الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية للتدريب" تحتفل بمرور20 عامًا لليوم العالمى للمتبرعين بالدم

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالذكرى 20 لليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث الاحتفاء بالمتبرعين والدور المهم الذي يقومون به من أجل إنقاذ الأرواح.

وكتبت الأكاديمية في رسالة تهنئتها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تحت هذا الشعار، يحتفل العالم اليوم بمرور عشرين عامًا من الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، حيث الاحتفاء بالمتبرعين والدور المهم الذي يقومون به من أجل إنقاذ الأرواح.

حملة "أنا أيضًا مسئول" لنشر السلوكيات الفردية البسيطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأعادت الأكاديمية التذكير بحملتها "أنا أيضا مسئول" لنشر السلوكيات الفردية البسيطة التي تصنع تأثيرا عظيما في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثالث وهو "الصحة الجيدة والرفاه"، ومن ضمن هذه السلوكيات "التبرع بالدم بشكل دوري، لتجعل التبرع عادة للحفاظ على صحتك وعلى حياة الآخرين".

الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم
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الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم العالمي للمتبرعين بالدم إنقاذ الأرواح الصحة الجيدة التنمية المستدامة

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