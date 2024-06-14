محافظ أسوان يوجه لتسخير جميع الإمكانيات للمتقدمين بمسابقة "الأب القدوة"

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى بتسخير كافة الإمكانيات أمام المتقدمين للمشاركة فى مبادرة "الأب القدوة لعام 2024" التى أطلقتها الوزارة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه إن كان فى أمهاتنا الحنان ففى آبائنا الأمان ودفء الأسرة وبر النجاة، فالأب يشكل عمود الأساس الذى تقوم عليه الأسرة، ومصدر القواعد الثابتة فيها، والمسئول عن التأكد من الإلتزام بها وتنفيذها، وهو يعد مصدر الحماية والأمان والإستقرار للأم والأطفال على حد سواء لإنشاء جيل واع ملتزم بالمبادئ والأخلاق الحسنة، وقادر على تحمل المسئولية لمواصلة ملحمة البناء والتعمير والتنمية داخل الجمهورية الجديدة.

فتح باب مسابقة “الأب القدوة لعام 2024”

من جانبه، أوضح محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، بأنه تنفيذًا لتكليفات وزيرة التضامن ومحافظ أسوان فقد تم فتح باب المسابقة، والذى يستمر حتى يوم الخميس 27 يونيو الجارى بمقر المديرية وفقًا للشروط والمعايير والضوابط المنظمة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وذلك لاختيار النماذج المتميزة للأب المصرى.

ولفت إلى أن المسابقة تتضمن التنافس بين المرشحين الذين سيتقدموا على فئات أب طبيعى، وأب لأبن من ذوى الإعاقة، ويكون له دور فى حصول الأبن على تفوق دراسى أو رياضى، بالإضافة إلى فئة أب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين سواء كان كفالة من إحدى دور الرعاية أو أولاد زوجته أو أولاد أحد أفراد أسرته.

وأوضح محمد يوسف، أن طلب الترشح يتضمن استمارة اختيار للأب القدوة، وجميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة من صورة لبطاقة الرقم القومى ومؤهل الأب، وصور معتمدة من المؤهلات الدراسية للأبناء، وصور الرقم القومى للأبناء أو شهادات الميلاد، وصور من شهادة التأهيل للأبن من ذوى الهمم، وصورة من شهادات البطولات الحاصل عليها الأبن من ذوى الهمم، والشهادات المرضية فى حالة مرض الأب.

وتابع: أن يضاف لذلك 2 صورة فوغرافية حديثة للأب، والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون محمول للأب أو أحد أفراد الأسرة، وتستبعد الطلبات غير المستوفاة للبيانات والمرفقات الموضحة سالفًا.