الجمعة 14 يونيو 2024
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جامعة قناة السويس تُحافظ على تقدمها دوليًا فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2024

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024 يؤكد تميز جامعة قناة السويس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزامها بتحقيق أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

كما يُلقي تصنيف "التايمز" الضوء على الدور البارز للجامعة في تعزيز الاستدامة والدور المجتمعي الرائد للجامعة في إقليم القناة وسيناء. بما يعكس الجهود المبذولة من الجامعة لنشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية والقوافل الطبية الشاملة التي تتوجه إلى كافة القرى والمراكز داخل الإقليم وخارجة.

تفدم ملحوظ في تصنيف جامعة قناة السويس

جاء ذلك تعليقًا من رئيس جامعة قناة السويس على أعلن المصنف الإنجليزي (THE) Times Higher Education عن التصنيف العالمي للتايمز للتنمية المستدامة 2024، حيث صنفت جامعة قناة السويس دوليًا عن مُجمل الأهداف في الترتيب (401-600) ومحليا في المركز الثالث بين 46 جامعة مصرية تم إدراجها هذا العام مقارنة بالمركز الرابع العام الماضى.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تقييم "التايمز" شمل 2152 جامعة من 125 دولة لعام 2024، حيث تم تصنف 1963 جامعة فقط، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس صُنفت في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث احتلت الصدارة في الهدف الخامس عشر (صون الحياة البرية) على المستوى المحلي.

وألمح  محمد سعد، إلى أن التصنيف أشار إلى مشاركة الجامعة في وضع الحلول للمشاكل البيئة بالمنطقة والشراكة مع الجهات المعنية تحت قيادة وحوكمة رشيدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، أن هذا التصنيف يأتي معبرًا عن جودة المقررات الدراسية الداعمة للإستدامة على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن العديد من برامج الدراسات العليا والمعاهد المتميزة الخاصة بتحقيق البعد البيئى للاستدامة.  

أهداف التنمية المستدامة 

فيما أشارت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، إلى أن التصنيف يقوم على احتساب درجات أعلى ثلاثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة مع الهدف السابع عشر، لافتة إلى أن جامعة قناة السويس حققت ترتيبًا عالميًا مرموقًا في جميع أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت:
● المرتبة (101-200) فى الهدف السابع والهدف الخامس عشر الذى تقدم 100 مركز عن العام الماضى.

● المرتبة (201-300) في الهدف الثاني والهدف الرابع عشر.

● المرتبة (301-400) في الهدف الثالث والهدف الثامن.

● المرتبة (401-600) في الهدف الأول (المركز السادس مصريا) والهدف السادس والهدف الحادي عشر والهدف الثالث عشر، وأيضا الهدف السادس عشر(الذي تقدم 200 مركز مقارنة بالعام الماضي) والهدف السابع عشر (احتل المركز الرابع محليا).

● المرتبة (601-800) فى الهدف الرابع والخامس والتاسع والعاشر والثانى عشر.

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