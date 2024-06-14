لمدة 3 ساعات.. "مياه المنوفية" تعلن قطع المياه عن بعض المناطق بقويسنا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انقطاع المياه عن مدينة قويسنا ومساكن الأوقاف ومساكن هندسة الري وعند المقابر، ومنطقة المحكمة ومدخل قويسنا البلد اليوم من الساعة 2:00 ظهرًا وحتى الساعه 5:00 عصرًا.

القيام بأعمال صيانة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا للقيام بأعمال صيانة بعملية مياه المحكمة، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، فريق إدارة التوعية لتنفيذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بجميع مدن المحافظة، حيث من المتوقع زيادة فى استخدامات المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد، ما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف نجيب، يقوم فريق التوعية بالمرور ميدانيًا على محلات الجزارة والمواطنين فى الأسواق بمراكز المحافظة، لحثهم على التعامل الجيد مع شبكات الصرف الصحي والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحي بشكل سليم مع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها خلال فترات عيد الأضحى المبارك.

الحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين

وأشار إلى أن حملات التوعية التي يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات حفاظًا على مشاريع الصرف الصحي التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات وكذلك توعية الجزارين بالحفاظ على مياه الشرب وتقليل كميات المياه المستخدمة وعدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي، مما يعرض العديد من المناطق للطفح ويتسبب فى معاناة للمواطنين.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث المواطنين على الحفاظ على كل نقطـة مياه، وعدم إلقاء المخلفات فى الصرف الصحي، واستخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي من الانسداد، وتجنب قطع المياه لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور والتى يتم الإبلاغ عنها مجانًا من خلال الخط الساخن 125 أو الواتس آب على رقم 01220906668.