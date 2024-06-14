الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسيرًا على المواطنين.. محافظ أسوان يوجه بفتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

المجازر
المجازر

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ونهو أعمال الصيانة الشاملة بجميع المجازر الحكومية، بنطاق المحافظة والمجازر الخاصة بمدينة أبوسمبل السياحية وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال وذبح الأضاحي بالمجان وحتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك. 

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية توفير احتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ووفقًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن. 

 منع ذبح الأضاحى بالطرق والشوارع

وشدد اللواء أشرف عطية، على تفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة. 

كما كلف اللواء أشرف عطية، مديريتى الطب البيطرى والتموين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقيام بتكثيف الحملات لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة توافر كميات كافية من اللحوم بأنواعها وغيرها من مختلف المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى. 

رفع درجة الاستعداد بمديرية الطب البيطرى وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر

ومن جانبه، أوضح الدكتور مدحت رمزى، مدير عام الطب البيطري، بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان تم رفع درجة الاستعداد بالمديرية بمختلف إداراتها، مع إلغاء الإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، والتأكيد على توفير احتياجات المجازر وتوفير العمالة اللازمة وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات أولًا بأول حفاظًا على سلامة اللحوم. 

التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية وذلك لتلقى الاستفسارات والرد على الشكاوى التي ترد من المواطنين وسرعة حلها على أرقام ( 01153911314 و01026735977 ).

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