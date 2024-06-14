الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طوارئ ورفع درجة الاستعداد بالوادى الجديد

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت لـ 40 درجة مئوية وسط توقعات بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية اليوم.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيانٍ لها، أنه طبقًا للتعليمات والتنبيهات من إدارة الحماية المدنية خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة، على المواطنين إخلاء السيارات من المواد الغازية، والقداحات والمشروبات الغازية العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وتجنب السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الوادي الجديد

من جانبه، أكد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، لاستقبال أي حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن حرارة الشمس بشكل مباشر خلال الموجة الحارة، وخاصة في أوقات الظهيرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، متوقعة أن هناك ارتفاعا قياسيا وكبيرة في الحرارة اليوم الجمعة بقيم لم تشهدها مصر منذ نهاية الصيف الماضي، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الجمعة.

وتستمر الموجة ليوم السبت ️ليسود طقس شديد الحرارة مصحوب بطاقة حرارية هي الأشد على أغلب الأنحاء، تزامنا مع نهاية الأسبوع الأول من شهر بؤونة.

وحذرت الأرصاد في بيان عاجل، من استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الجمعة والسبت، ليسود طقس شديد الحرارة بمختلف المحافظات.

محافظة الوادي الجديد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وصلت لـ 40 درجة مئوية توقعات بارتفاع تدريجي درجات الحرارة المستشفيات العلاجية الوحدات الصحية الإجهاد الحراري حرارة الشمس

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