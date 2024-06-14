الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الإسكان: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة شرق مطروح لتحلية مياه البحر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حاليًا إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية مياه البحر، بطاقة 65 ألف م3 يوميًا، وقابلة للتوسع إلى طاقة 130 ألف م3 يوميًا، لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، و5 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر.

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وزير الإسكان: حرصنا على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء فى كل مشروعاتنا

الانتهاء من تنفيذ الخطين الناقلين للمياه من محطة الرميلة للخزانات الاستراتيجية المؤمنة لإمداد مدينة مرسى مطروح

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطين (بقطر 800 مم للخط) الناقلين للمياه من محطة الرميلة إلى الخزانات الاستراتيجية المؤمنة لإمداد مدينة مرسى مطروح بالمياه فور التشغيل النهائى للمحطة، حيث تم ربط الخطين بخط البولي إيثلين قطر 1000 مم المغذي للخزانات الاستراتيجية كتحويلة (مناورة للخطوط) لحين الانتهاء من العدايتين للخطين أسفل خط السكة الحديد إسكندرية/ مطروح، وأسفل الطريق المؤدي لمدخل محافظة مطروح.

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" الإسكان "تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور

وعلى جانب آخر، كان قد أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشكيل حملة مكبرة بمعاونة شرطة التعمير للمرور وتفقد شوارع وأحياء المدينة، أسفرت عن إزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة ١٧٥ محلية ١، وتنفيذ إزالة فورية في المهد لأعمدة غرف سطح بالقطعة ٩٢ محلية ٣٤ أ بالحي الثاني، ورصد مخالفة بالقطعة ٢٧ بلوك ١٦٠٢٠ بالحي الخامس والشروع فى عمل زيادة للنسبة البنائية لغرف السطح، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية بالقطعة ١١ بلوك ١٦٠٣٨ بالحي الخامس، وإزالة فورية لمباني مخالفة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة ٤١ بلوك ١٥١١٢ بيت الوطن بالحى السابع.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية محطة الرميلة مرسى مطروح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

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