الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يشغل بال المسلمين في يوم التورية معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات.

مواقيت صلاة الجمعة بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الجمعة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة بعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الجمعة بالقاهرة

الساعة 12:56 ظهرًا

موعد أذان الجمعة بالإسكندرية

الساعة 1:01 ظهرًا

موعد أذان الجمعة بأسوان

الساعة 12:49 ظهرًا

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:56 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:31 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:31 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:01 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:39 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:06 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:41 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:52 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:24 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:50 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:26 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة فى محافظة الفيوم

صلاة الفجر

الساعة 4:12 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:31 عصرً

صلاة المغرب

الساعة 7:58 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:30 مساءا.

مواقيت الصلاة اليوم فى قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:17 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:50 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:15 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:43 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:11 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:24 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:49 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:08 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:03 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:01 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:55 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:29 مساءً.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024

دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024 

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة كفر الشيخ

 

صلاة الفجر

الساعة 4:04 صباحًا

 

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

 

صلاة العصر

الساعة 4:36 عصرًا

 

صلاة المغرب

الساعة 8:03 مساءً

 

صلاة العشاء

الساعة 9:38 مساءً.

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