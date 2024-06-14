حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات حرارة الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها لتتجاوز الحرارة 44 درجة على أغلب محافظات الجمهورية بينما تتخطى 50 درجة على جنوب الصعيد، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 14-6-2024 درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 44 درجة في الظل وذروة هذه الموجه من أمس الخميس إلى غدًا السبت لتنخفض درجات الحرارة من الأحد، وتكون بمعدل (3-4) درجات وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة.

تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء على على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية بينما يكون الطقس معتدل ليلًا ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

كشف الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا السبت 15 يونيو 2024 وقفة عرفات، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة، ليلا حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

أضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وخليج السويس وخاصة على المناطق المكشوفة على فترات.

البحر المتوسط:

وأفادت بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس

البحر الأحمر:

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أفادت الأرصاد بأن حالة الطقس تشهد استمرار تأثر البلاد البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وتكون مرتفعة في حراراتها.

وأشارت إلى أنه من يوم السبت ستنخفض قيم درجات الحرارة ولكن سيظل تأثير الموجة والأجواء شديدة الحرارة، وبدءًا من يوم الأحد والإثنين سيحدث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات، ومتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكن د ر ية لمدة أسبوع

واصلت الموجة الحارة ضرب محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة، لتسود أجواء مرتفعة الحرارة، مع هدوء في حركة للرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة؛ حيث بلت العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.