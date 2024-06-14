الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادًا لعيد الأضحى.. 24 مجزرًا مجانيًا بمراكز الدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم تجهيز ٢٤ مجزرًا مجانيًا بنطاق المحافظة على رأسهم مجزر مركز طلخا، مركز منية النصر، مركز ميت سلسيل، مركز المنصورة، مركز المنزلة، مركز ومدينة ميت غمر، مركز السنبلاوين، مركز أجا، مركز الجمالية، مركز الكردي؛ وذلك لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هناك تواجد مكثفا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية؛ للإشراف ومتابعة عمليات ذبح الأضاحي، والتأكيد على اتباع الإجراءات اللازمة والصحية السليمة للذبح، وذلك لضمان سلامة اللحوم التي يتم ذبحها.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية ومديرية التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من صحة المواشي والالتزام بالذبح داخل المجازر المخصصة.

استعدادات عيد الأضحى بالدقهلية

وأعلن مختار حالة الطوارئ بجميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وفي مقدمتها المجازر، حيث تم إلغاء جميع الإجازات وفتحها بالمجان تيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك خدمات مجانية منها الكشف على الأضحية قبل ذبحها للتأكد من سلامتها.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع الحدائق والمنتزهات بنطاق ٢١ مركزًا ومدينة وحيا لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء المدن والمراكز بتكثيف حملات النظافة وفرق صيانة المسطحات الخضراء وعمليات تهذيب وقص الشجر.

وأعلن محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر  فتح عدد من مكاتب البريد الرئيسية بنطاق المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يوميِّ الثلاثاء والاربعاء، 18و19 يونيو الجاري تخفيفًا للعبء عن المواطنين.

وقال "مختار": "إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات، ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات تخفيفا للعبء عنهم".

الدقهلية مجزر الأضاحي الطب البيطري محافظ الدقهلية

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