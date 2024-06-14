الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ دراسات بيئية: الشجرة الواحدة تصفى 100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث سنويًا

اشجار
اشجار

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إنّ الأشجار تعد رئة الحياة، مستعينًا بمقولة "إذا أردت أن تسمع أصوت العصافير فلا تصنع لهما قفصًا بل ازرع لهم أشجارًا"، لافتًا إلى أنها تحسن جودة حياة المصريين، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطة التنمية المستدامة.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الأشجار تحد من غازات الاحتباس الاحتراري مثل ثاني أكسيد الكربون، كما أنها أكبر مصدر للأكسجين وتسهم في امتصاص ربع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري، وبالتالي، فإنها تحسن الهواء وتقلل من تداعيات تغير المناخ".

وتابع: "شجرة واحدة تمتص طنًا من الكربون، فما بالنا إن زرعنا العديد من الأشجار، كما أن الشجرة الواحدة تصفي نحو  100 ألف متر مكعب من الهواء الملوث في السنة، وتمتص نحو 20 كيلو من الغبار سنويًا و80 كيلو من المواد السامة مثل الزئبق والرصاص".

وأوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن الرئيس السيسي، أطلق مبادرة رائعة، وهي زراعة 100 مليون شجرة انتهت مرحلتها الأولى وبدأت مرحلتها الثانية في 7 محافظات، وهي تحسن بالفعل جودة حياة المصريين، مشيرًا إلى أهمية المسطحات الخضراء، والتي لاتقل أهمية عن دور وأهمية الأشجار. 

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