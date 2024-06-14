وزير النقل يأمر بالتشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان على نهر النيل

ملحمة عظيمة يشهدها قطاع الطرق والكباري داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي هذا الإطار أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل أمام الحركة المرورية تمهيدًا للافتتاح الرسمي له بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد ثورة 30 يونيو، ولا سيما أنه جارٍ الانتهاء من إنارة المحور بالكامل، مع تركيب العلامات الإرشادية لتسهيل حركة السيارات والمركبات المترددة عليه.

نقل الحركة المرورية

وأكد وزير النقل، الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموي الذي سيسهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد، بالإضافة إلى مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، علاوة على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلًا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.

بينما قدَّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء أكبر وأهم محور تنموى وخدمى في محافظة أسوان متمثلًا في محور بديل خزان أسوان الحر، والذى تكلف نحو 1.9 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا حدث تاريخي بالنسبة لأهالي أسوان والزائرين لعروس المشاتي من الأفواج السياحية والمصريين، لما سيحققه المحور من طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الحركة المرورية وسرعة التنقل بين الشرق والغرب، والربط بين الشرق والغرب، والحفاظ على سلامة المواطنين، كما سيسهم في الحفاظ على خزان أسوان القديم مستقبليًا، وإطالة العمر الافتراضي له، وخاصة بعد مرور نحو 122 عامًا على إنشاؤه في عام 1902.

وكشف المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري عن أن محور وكوبري خزان أسوان البديل يصل طوله إلى 5.4 كم، وبعرض 29 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون من 2 كوبري ونفق تشمل كوبري النيل بطول 2076 مترًا، ونفق وكوبري أسفل الطريق الصحراوي الغربي، وأعمال طرق بطول 3350 مترًا.

وأوضح وزير النقل، أن المكونات الرئيسية للمحور تضم كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محورًا، وبطول 671 مترًا، فضلًا عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 مترًا، وسيسهم في الربط بين امتداد طريق أسوان / برانيس، والطريق الصحراوي الغربي القاهرة / أسوان، وكذا إمتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابرًا نهر النيل.

محور بديل خزان أسوان