تنطلق اليوم.. أبرز المعلومات عن الحفل الافتتاحي وتفاصيل وجوائز "يورو 2024"

تُفتتح النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، اليوم الجمعة، والتي تُقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثالثة بذلك العدد من المنتخبات.

ألمانيا تستضيف البطولة للمرة الثالثة في تاريخها

وتستضيف ألمانيا البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، وستشهد البطولة مشاركة منتخب جديد للمرة الأولى في تاريخه، ألا وهو المنتخب الجورجي بقيادة نجمه الأول خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نابولي الإيطالي.

وستُقام البطولة في 10 ملاعب بـ 10 مدن ألمانية مختلفة، وأبرز هذه الملاعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، الملعب الوطني بالعاصمة برلين، وملعب سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند، و9 من تلك الملاعب تم استخدامه في تنظيم بطولة كأس العالم 2006.

6 مجموعات و4 منتخبات في كل مجموعة

وقُسمت الفرق لـ 6 مجموعات بتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة، ولعل المجموعة الثاني هي الأبرز والأقوى والتي سماها المتابعون "مجموعة الموت"، بتواجد منتخبات إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا وألبانيا التي لا يمكن الاستهانة بها أيضًا بعد مشوار مميز في التصفيات.

مجموعة أيضًا ستكون جديرة بالمتابعة، وهي المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا، هولندا، بولندا والنمسا.

مباراة الافتتاح ما بين ألمانيا وأسكتلندا

ويقص منتخب ألمانيا شريط افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا عندما يلعب ضد اسكتلندا في تمام العاشرة مساءً على استاد أليانز أرينا بإقليم بافاريا، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم سويسرا والمجر أيضًا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم تكريم الأسطورة الألمانية، الراحل فرانز بيكنباور والذي رحل عن عالمنا مطلع هذا العام، خلال حفل الافتتاح الخاص بالبطولة.

وسيكرم "يويفا" بيكنباور، خلال حفل الافتتاح الذي سيستمر لمدة تُقارب الـ30 دقيقة بفقرات غنائية، بعد أن تم تنظيم حفل افتتاحي في شتوتجارت، أمس الخميس، وهو حفل موسيقي غير رسمي ضم عددًا من الضيوف الموسيقيين.

وتتوقع ألمانيا استضافة 3 ملايين مشجع خلال مباريات البطولة التي ستُنظم على أراضيها، كما سترحب كل مدينة مضيفة بالمشجعين في مناطق المشجعين المخصصة مع مرافق المشاهدة العامة.

كما جهزت ألمانيا مرافقها الخاصة بالمواصلات العامة سواء القطار ووسائل النقل العام، حيث سيتمكن حاملو تذاكر يورو 2024 من الحصول على تذاكر قطار محلية ودولية مخفضة، بالإضافة إلى تذكرة سفر لمدة 36 ساعة لوسائل النقل العام دون أي تكلفة إضافية.

وتم الكشف عن الكرة الرسمية لـ يورو 2024 والمسماة“FUSSBALLLIEBE”، حيث تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حدث خاص أمام الملعب الأولمبي في برلين، وتعني كلمة FUSSBALLLIEBE باللغة الألمانية بـ "حب كرة القدم".

تسمية التميمة الرسمية للبطولة باسم “ألبرت”

كما تم تسمية التميمة الرسمية للبطولة باسم “ألبرت” بعد تصويت تم إجراؤه بين مستخدمي موقع الاتحاد الأوروبي “يويوفا” وأطفال المدارس في جميع أنحاء أوروبا، من خلال برنامج “يويفا” لكرة القدم في المدارس، حيث حصل الاسم على 32٪ من الأصوات، وهي تميمة على هيئة دب وتم تقديمها للجماهير الألمانية للمرة الأولى في جيلسنكيرشن في يونيو 2023، قبل المباراة الودية للمنتخب الألماني ضد كولومبيا.

331 مليون يورو إجمالي الجوائز المالية لـ يورو 2024

وتُقدر إجمالي الجوائز المالية لـ يورو 2024 بحوالي 331 مليون يورو، وهي مماثلة لجوائز يورو 2020، حيث سيحصل كل منتخب مشارك على مبلغ 9.25 مليون يورو، ومبلغ مليون يورو على كل فوز و500 ألف يورو على كل تعادل، فيما تُقدر قيمة الجائزة المادية للتأهل لدور الـ16 بحوالي 1.5 مليون يورو، وربع النهائي 2.5 مليون يورو، ونصف النهائي 4 مليون يورو.

أما الوصيف سيحصل على جائزة مادية تُقدر بـ 5 ملايين يورو، والبطل على جائزة مالية إضافية قدرها 8 ملايين يورو، أي أن المنتخب الفائز قد يحصل على مبلغ يُقدر بـ28.5 مليون يورو كإجمالي جوائز مادية.

