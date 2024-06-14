الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخدمات البيطرية تستقبل وفدا قطريا لبحث تعزيز التعاون المشترك بمجال الخيول العربية

الدكتور ممتاز شاهين
الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وفدًا فنيًا بيطريًا رفيع المستوى من دولة قطر، ضم الوفد المهندس عبد العزيز محمود عبد العزيز مدير الثروة الحيوانية، والدكتور ممدوح محمد خبير بيطري للحجر.

تعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال الخيول العربية

وقال الدكتور  ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين مصر وقطر في مجال الخيول العربية، خاصة فيما يتعلق بتجارة الخيول وسباقاتها وحرية حركة الخيول وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وخلال الزيارة تم عقد لقاء موسع في مقر الهيئة لمناقشة مجالات التعاون المقترحة.

التعرف على إجراءات الحجر البيطري للخيول ونادي الفروسية

 كما أجرى الوفد زيارة تفقدية لمحجر الشرطة للخيول للتعرف علي إجراءات الحجر البيطري للخيول ونادي الفروسية، ثم  أجرى جولة في معامل الاجنة والسائل المنوي للتعرف علي احدث التقنيات في انجاب الخيول وفي اليوم الثاني قام الوفد بزيارة زيارة محجر المستشفى العسكري للتعرف على إجراءات الحجر البيطري للخيول العسكرية، وللمستشفى البيطري للقوات المسلحة ومحجر الخيول التابع لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة.

 الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورعايتها

 وقد أسفرت الزيارة عن الاتفاق على تعميق ودعم التعاون بين مصر وقطر في مجال صناعة الخيول، من خلال: تبادل الخبرات في مجال تربية الخيول ورعايتها، و  تعزيز التعاون في مجال تجارة الخيول، و  تنظيم فعاليات مشتركة لسباقات الخيول، وتبادل المعلومات والبيانات حول الأمراض الحيوانية التي تصيب الخيول.

وفي نهاية الزيارة أكد المسؤولون من الجانبين على أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز القدرات البيطرية من خلال تبادل الخبرات والتجارب. وقد تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق بين المؤسسات البيطرية في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة الواعدة وفتح افاق تصديرية بين البلدين.

 يأتي ذلك في ظل  مواصلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعالياتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول العربية الشقيقة وفي ضوء متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع  عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطري والاتفاق على التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتصدير الخيول

-الخدمات البيطرية تستقبل وفدا دولة قطر لبحث آفاق التعاون مجالات الطب

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